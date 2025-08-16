नौ माह की बच्ची से 14 साल के किशोर ने किया दुष्कर्म, रोज ले जाता था अपने घर

यूपी के बागपत में हैरान करने वाली घटना हुई है। यहां नौ माह की बच्ची से 14 साल के किशोर ने दुष्कर्म किया है। किशोर रोज बच्ची को खिलाने के लिए अपने घर लेकर जाता था। परिजनों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है।

यूपी के बागपत में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर के एक मोहल्ले में 14 वर्षीय किशोर ने घिनौनी करतूत को अंजाम दे डाला। वह नौ माह की बच्ची को खिलाने के बहाने अपने घर लेकर पहुंचा और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गली में बैठी मां व अन्य महिलाएं आरोपी के घर पहुंची, तो आरोपी ने गेट बंद कर लिए। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुला, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने पुलिस को सूचना देते हुए आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया।

शहर के एक मोहल्ले में श्रमिक परिवार रहता है। श्रमिक की पत्नी ने नौ माह पहले बच्ची को जन्म दिया था। बताया जाता है कि पड़ोस का ही रहने वाला 14 वर्षीय किशोर उसे खिलाने के लिए अक्सर अपने घर ले जाता था। गुरुवार की शाम भी वह बच्ची को खिलाने के लिए अपने घर ले गया था। बताया जाता है कि इसके बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई। बच्ची की हालत बिगड़ने पर आरोपी किशोर घबरा गया। वहीं, गली के बाहर महिलाओं के साथ बैठी मां को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी, तो वह आरोपी के घर पहुंच गई। जिसके बाद आरोपी ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।