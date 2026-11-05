12 साल के बच्चे ने पांच साल की बच्ची से किया रेप, फिर प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डालकर मार डाला

यूपी के रामपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। पांच साल की बच्ची के साथ 12 साल के बच्चे ने रेप किया। इसके बाद बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डालकर हत्या कर दी। जान से मालने के लिए उसका गला भी दबाया।

शाहबाद (रामपुर), संवाददाता। यूपी में रामपुर के शाहबाद क्षेत्र में इंसानियत को तार-तार कर देने वाली दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बुधवार दोपहर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब पांच वर्षीय मासूम से रिश्ते में भाई लगने वाले 12 साल के बच्चे ने न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि दरिंदगी की सभी हदें पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी ठूंसने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। वह बच्ची को दुकान से लॉलीपॉप दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया था। गुरुवार सुबह बच्ची का शव लक्खी बाग के जंगल में अर्धनग्न अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया।पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपी बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली है।

मामला नगर के एक मोहल्ले का है। बुधवार को मोहल्ले के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बच्ची का पिता उसकी अंत्येष्टि में शामिल होने गया था। घर लौटने पर पांच साल की बेटी गायब मिली। परिवार के लोगों ने आसपास और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद बुधवार रात पुलिस को बच्ची के लापता होने की सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।

लॉलीपॉप के बहाने लेकर गया था पुलिस की जांच में सामने आया कि रिश्ते में भाई लगने वाला 12 वर्षीय बालक बच्ची को दुकान से लॉलीपॉप खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। इसके बाद बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और उसकी हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह पुलिस ने डॉग स्क्वायड की मदद से बच्ची की तलाश कराई। इसी दौरान लक्खी बाग के जंगल में उसका शव मिलने की सूचना मिली। शव अर्धनग्न अवस्था में था और सिर समेत शरीर के कई हिस्सों पर चोटों के निशान थे।

उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाले जाने की बात भी सामने आई। बच्ची की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। जिस बेटी को परिजन रातभर तलाशते रहे, सुबह उसका शव मिलने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अनिल कुमार, एएसपी अनुराग सिंह, सीओ देवकीनंदन, सीओ हर्षिता सिंह, सीओ क्राइम समेत क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीमें मौके पर पहुंच गईं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

सीसीटीवी से आरोपी तक पहुंची पुलिस पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और सर्विलांस की मदद से आरोपी बच्चे तक पहुंची। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में किशोर ने बच्ची की गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल की है। दुष्कर्म और अन्य आरोपों से जुड़े पहलुओं पर उससे पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण और यौन हिंसा से जुड़े तथ्यों की पुष्टि होगी।