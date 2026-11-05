12 साल के बच्चे ने पांच साल की बच्ची से किया रेप, फिर प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डालकर मार डाला
यूपी के रामपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। पांच साल की बच्ची के साथ 12 साल के बच्चे ने रेप किया। इसके बाद बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डालकर हत्या कर दी। जान से मालने के लिए उसका गला भी दबाया।
शाहबाद (रामपुर), संवाददाता। यूपी में रामपुर के शाहबाद क्षेत्र में इंसानियत को तार-तार कर देने वाली दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बुधवार दोपहर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब पांच वर्षीय मासूम से रिश्ते में भाई लगने वाले 12 साल के बच्चे ने न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि दरिंदगी की सभी हदें पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी ठूंसने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। वह बच्ची को दुकान से लॉलीपॉप दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया था। गुरुवार सुबह बच्ची का शव लक्खी बाग के जंगल में अर्धनग्न अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया।पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपी बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली है।
मामला नगर के एक मोहल्ले का है। बुधवार को मोहल्ले के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बच्ची का पिता उसकी अंत्येष्टि में शामिल होने गया था। घर लौटने पर पांच साल की बेटी गायब मिली। परिवार के लोगों ने आसपास और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद बुधवार रात पुलिस को बच्ची के लापता होने की सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।
लॉलीपॉप के बहाने लेकर गया था
पुलिस की जांच में सामने आया कि रिश्ते में भाई लगने वाला 12 वर्षीय बालक बच्ची को दुकान से लॉलीपॉप खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। इसके बाद बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और उसकी हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह पुलिस ने डॉग स्क्वायड की मदद से बच्ची की तलाश कराई। इसी दौरान लक्खी बाग के जंगल में उसका शव मिलने की सूचना मिली। शव अर्धनग्न अवस्था में था और सिर समेत शरीर के कई हिस्सों पर चोटों के निशान थे।
उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाले जाने की बात भी सामने आई। बच्ची की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। जिस बेटी को परिजन रातभर तलाशते रहे, सुबह उसका शव मिलने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अनिल कुमार, एएसपी अनुराग सिंह, सीओ देवकीनंदन, सीओ हर्षिता सिंह, सीओ क्राइम समेत क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीमें मौके पर पहुंच गईं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
सीसीटीवी से आरोपी तक पहुंची पुलिस
पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और सर्विलांस की मदद से आरोपी बच्चे तक पहुंची। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में किशोर ने बच्ची की गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल की है। दुष्कर्म और अन्य आरोपों से जुड़े पहलुओं पर उससे पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण और यौन हिंसा से जुड़े तथ्यों की पुष्टि होगी।
एसपी अनिल कुमार सिसौदिया के अनुसार शाहबाद में बच्ची के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें गठित कर दी गई थीं। रात से ही बच्ची की तलाश की जा रही थी। गुरुवार सुबह लक्खी बाग में उसका शव मिला। बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ भी दरिंदगी की गई थी और उसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को काफी मदद मिली, जिसके आधार पर आरोपी बच्चे को पकड़ा गया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।