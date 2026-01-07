मोबाइल देखते-देखते 10 साल के मासूम की मौत, पलंग से गिरते ही थम गईं सांसें

संक्षेप: अमरोहा में पलंग पर बैठकर मोबाइल देख रहा दस साल का छात्र अचानक पीछे गिर गया। अचेत हुए छात्र को परिजन आनन-फानन डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। जहां उसे मृत घोषित कर दिया।प्रथम दृष्टया चिकित्सक मौत की वजह हार्ट अटैक माना जा रहा है।

यूपी के अमरोहा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पलंग पर बैठकर मोबाइल देख रहा दस साल का छात्र अचानक पीछे गिर गया। अचेत हुए छात्र को परिजन आनन-फानन डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टप ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पूरी तरह स्वस्थ छात्र की अचानक इस तरह हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं प्रथम दृष्टया चिकित्सक मौत की वजह हार्ट अटैक मान रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ये मामला मंडी धनौरा क्षेत्र के जुझैला गांव का है। जहां दीपक कुमार का दस वर्षीय बेटा मयंक गांव कैसरा के एक विद्यालय में कक्षा चार का छात्र था। शनिवार को वह अपने घर ही था और पलंग पर बैठकर मोबाइल देख रहा था। इसी दौरान वह अचानक पीछे की ओर गिर पड़ा व अचेत हो गया। परिजन घबरा गए व तत्काल उसे चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर हृदय गति रुकने से मौत होने की आशंका जताई। वहीं परिजनों का कहना है कि मयंक पूरी तरह सामान्य एवं स्वस्थ था। उसे किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं थी।