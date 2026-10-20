ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के 99.5% कर्मचारियों ने नकारा निगमीकरण, चुनी केंद्र सरकार की सेवा

कानपुर की पांच ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों समेत देश की 41 आयुध निर्माणियों के 99.51 प्रतिशत रक्षा सिविल कर्मचारियों ने रिटायर्टमेंट तक केंद्र सरकार का कर्मचारी बने रहने का विकल्प चुना है। एआईडीईएफ के अनुसार कुल 59,318 कर्मचारियों में से 59,033 कर्मचारी सरकारी सेवा में बने रहना चाहते हैं।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के कानपुर की पांच ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों समेत देश की 41 आयुध निर्माणियों के 99.51 प्रतिशत रक्षा सिविल कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार का कर्मचारी बने रहने का विकल्प चुना है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) के अनुसार कुल 59,318 कर्मचारियों में से 59,033 कर्मचारी सरकारी सेवा में बने रहना चाहते हैं। वहीं, 123 कर्मचारियों ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) में स्थायी रूप से शामिल होने का विकल्प चुना, जबकि 92 कर्मचारियों ने विकल्प ही नहीं दिया। कानपुर की फील्ड गन फैक्ट्री में शत प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की सेवा चुनी है। कानपुर में ओएफसी, एसएएफ, एफजीके, ओईएफ और ओपीएफ में करीब आठ हजार कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं।

फेडरेशन ने इसे आयुध निर्माणियों के निगमीकरण की नीति के प्रति कर्मचारियों के अविश्वास का संकेत बताया है। साथ ही इसे कर्मचारियों की एकजुटता और लंबे संघर्ष की बड़ी उपलब्धि करार दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण कर सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) का गठन किया था। एआईडीईएफ ने इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

फेडरेशन के मुताबिक, अदालत में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद 15 जून 2026 को अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत कर्मचारियों को केंद्र सरकार की सेवा में बने रहने या संबंधित डीपीएसयू में स्थायी रूप से शामिल होने का विकल्प दिया गया। विकल्प की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 थी।

निगमीकरण पर पुनर्विचार का अनुरोध एआईडीईएफ ने केंद्र सरकार से कर्मचारियों की भावना का सम्मान करते हुए निगमीकरण के फैसले पर पुनर्विचार करने और पर्याप्त अधिकारों और बजटीय सहायता के साथ आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकारी विभाग के रूप में पुनर्जीवित करने की मांग की है। फेडरेशन ने अनुकंपा नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने और रक्षा सिविल कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की भी अपील की है।