यूपी में बच्चों को लेकर चलने वाला है बड़ा अभियान, शहर से लेकर गांव तक पहुंचेगी टीम

संक्षेप: राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आयोजित होगा। इस अवसर पर बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव के लिए एल्बेंडाजाल दवा खिलाई जाएगी।

यूपी में एक से लेकर 19 साल तक के बच्चों को लेकर बड़ा अभियान चलने जा रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर से लेकर गांव-गांव भी पहुंचेगी। सरकारी, प्राइवेट स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को इस अभियान का माध्यम बनाया गया है। दरअसल राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आयोजित होगा। इस अवसर पर बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव के लिए एल्बेंडाजाल दवा खिलाई जाएगी। जो बच्चे इस दिन दवा सेवन से वंचित रह जाएंगे, उन्हें 13 फरवरी को मॉप-अप राउंड के अंतर्गत दवा दी जाएगी।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के महाप्रबंधक डा. सतीश कुमार गौतम ने बताया कि प्रदेश में 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 9.8 करोड़ बच्चों को कृमि मुक्ति दवा सेवन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्त करने के उद्देश्य से यह अभियान वर्ष में दो बार, फरवरी और अगस्त में संचालित किया जाता है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य, आईसीडीएस एवं शिक्षा विभाग के समन्वय से सभी लक्षित बच्चों तक दवा पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।