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यूपी के बैंक में गिरवी रख गया ग्राहकों के 96 पैकेट सोना गायब, मैनेजर समेत 3 अधिकारियों पर मुकदमा

Deep Pandey हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद, हिन्दुस्तान
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यूपी के बैंक में गिरवी रख गया ग्राहकों के 96 पैकेट सोना गायब हो गया है। इस गबन के मामले में बैंक मैनेजर समेत तीन अधिकारियों के विरुद्ध  मुकदमा दर्ज कराया गया है।

यूपी के बैंक में गिरवी रख गया ग्राहकों के 96 पैकेट सोना गायब, मैनेजर समेत 3 अधिकारियों पर मुकदमा

उत्तर प्रदेश के फिरोजबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बैंक पर भरोसा कर सोना गिरवी रखने वाले ग्राहकों के साथ खेल हो गया है। इन ग्राहकों का सोना बैंक ऑफ इंडिया भारौल शाखा से गायब हो गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद हुई जांच में टीम ने पाया कि सोने के 96 पैकेट गायब हैं। अभी तक बैंक प्रशासन ने 96 पैकेट में रखे सोने के वजन और कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।आंचलिक कार्यालय से गठित टीम ने मामले की जांच की। इस मामले में बैंक शाखा प्रबंधक सहित तीन अधिकारियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

थाना अरांव क्षेत्र के भारौल में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है। पिछले दिनों आंचलिक कार्यालय को बैंक से खबर मिली कि बैंक में तैनात एक अधिकारी बीते कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। इनके पास गोल्ड सेफ की चाबी है। इस पर आगरा जोनल कार्यालय से वरिष्ठ प्रबंधक सुरक्षा अंकित जानू एवं बैंक ऑफ इंडिया घिरोर शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक सुशील कुमार को 15 जून को भारौल में जांच के लिए भेजा गया। जांच के दौरान टीम ने बैंक के पैनल एडवोकेट शिवकुमार शर्मा को भी बुला लिया।

खबर से बैंक प्रशासन में हड़कंप मच गया

इस दौरान एक अन्य शाखा में रखी डुप्लीकेट चाबी को मंगाकर गोल्ड सेफ की जांच की तो इसमें ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे सोने के 96 पैकेज गायब मिले। जांच टीम द्वारा जोनल कार्यालय को जांच प्रेषित की गई। सोने के 96 पैकेट गायब होने की खबर से बैंक प्रशासन में हड़कंप मच गया।

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मामले की जांच पड़ताल जारी

आनन-फानन में बैंक ऑफ इंडिया आगरा आंचलिक कार्यालय में मुख्य प्रबंधक आदित्य प्रताप सिंह ने बैंक से गैरहाजिर चल रहे क्रेडिट अधिकारी बासगांव पोस्ट राहिन बसेहर इटावा निवासी दिलीप कुमार, दूसरी चाबी रखने वाले स्टाफ अधिकारी नरेश कुमार निवासी रायपुरा राहपुरा करकौली सादाबाद हाथरस और शाखा प्रबंधक संदीप यादव के खिलाफ मुकदमा गबन का दर्ज कराया। थाना प्रभारी रिषी कुमार के अनुसार आंचलिक मुख्य प्रबंधक की तहरीर पर शाखा प्रबंधक समेत तीन अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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