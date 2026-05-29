95% अपराधी यादव, जाति देखकर राजनीति करना सपा का कल्चर; ओपी राजभर ने अखिलेश को घेरा

सुभासपा चीफ और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने आजमगढ़ में सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि “95% अपराध करने वाले यादव समाज से आते हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि सपा मुखिया अखिलेश यादव पिछड़े-दलितों पर अत्याचार के मामलों में चुप रहते हैं और जाति देखकर राजनीति करते हैं।

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादवपर तीखा हमला बोला। सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि “95 प्रतिशत अपराध करने वाले यादव समाज से आते हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि सपा जाति देखकर राजनीति करती है और अपराधियों को संरक्षण देती है।राजभर ने कहा कि बाराबंकी में राजभर समाज के युवक की हत्या और मऊ में बेटी की हत्या जैसे मामलों में आरोपी यादव समाज से थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़े और दलित समाज के लोगों पर अत्याचार होने पर अखिलेश यादव चुप रहते हैं, लेकिन आरोपी उनकी जाति का होने पर उसे बचाने की कोशिश की जाती है।

सपा पर बरसे मंत्री ओपी राजभर जौनपुर एनकाउंटर मामले पर सपा के सवाल उठाने पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि आरोपी रवि यादव पर हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत 23 गंभीर मुकदमे दर्ज थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले आरोपी का आपराधिक इतिहास देखना चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ने के मुद्दे पर भी राजभर ने सरकार के निर्देशों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सार्वजनिक मार्गों पर यातायात बाधित न करने के निर्देश दिए हैं और नमाज मस्जिदों में ही अदा की जानी चाहिए।

पिछड़ों-दलित के उत्पीड़न पर चुप्पी साध लेता है विपक्ष- राजभर राजभर ने कहा कि विपक्ष पिछड़े और दलित समाज के लोगों की हत्या और उत्पीड़न की घटनाओं पर चुप्पी साध लेता है। लेकिन जब आरोपी किसी विशेष जाति का होता है तो उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाती है। एक दलित जनप्रतिनिधि की हत्या के आरोपियों को बचाने के लिए सपा नेता पुलिस अधिकारियों तक से मिलने पहुंच गए थे।

सोशल मीडिया पर सपा Vs सुभासपा लखनऊ में 27 मई को समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाए गए एक होर्डिंग को लेकर सियासत तेज हो गई। यह होर्डिंग सपा युवजन सभा के उपाध्यक्ष पंकज राजभर की ओर से लगवाई गई थी, जिसमें भाजपा और सुभासपा पर राजभर समाज के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। होर्डिंग में शीर्षक दिया गया था— “भाजपा सरकार में 2024 से 2026 के बीच हुई राजभर समाज के लोगों की हत्याएं।” इसमें दावा किया गया कि प्रदेश में राजभर समाज लगातार अत्याचार और हिंसा का शिकार हो रहा है।