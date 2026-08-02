छेड़खानी की शिकायत पर मनबढ़ों ने बोला हमला, 9 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या

करीब एक महीने पहले पिता ने कुछ युवकों पर अपनी बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस संबंध में थाने में शिकायत भी की गई थी, लेकिन मामला लंबित रहा। आरोप है कि इसी रंजिश में शनिवार रात करीब सवा आठ बजे आरोपी पक्ष के युवक बेलाकांटा के पास पहले से घात लगाकर बैठे थे।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के बेलाकांटा चौराहे पर एक महीने पुराने छेड़खानी के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। घात लगाकर बैठे आठ-नौ युवकों ने पान दुकानदार के बेटे और उसके मौसेरे भाई पर लाठी, डंडे, रॉड और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। वारदात में 9 साल के मासूम मौसेरे भाई की मौत हो गई जबकि पान दुकानदार के बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। मामले को गंभीर मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पिपराइच के प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी को लाइन हाजिर कर दिया है। झंगहा थाने में तैनात इंस्पेक्टर अनूप सिंह को पिपराइच थाने का नया प्रभारी बनाया गया है।

पिपराइच क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित पिता बेलाकांटा चौराहे पर पान की दुकान चलाते हैं। करीब एक महीने पहले उन्होंने कुछ युवकों पर अपनी बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस संबंध में थाने में शिकायत भी की गई थी। आरोप है कि इसी रंजिश में शनिवार रात करीब सवा आठ बजे आरोपी पक्ष के युवक बेलाकांटा के पास पहले से घात लगाकर बैठे थे। रात में भोजन करने के बाद पान विक्रेता का 15 साल का बेटा और उनके साढ़ू का नौ साल का बेटा पान की दुकान की ओर जा रहे थे। रास्ते में हमलावरों ने दोनों को घेर लिया और लाठी-डंडों, लोहे की रॉड तथा ईंट-पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। परिजन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच ले गए, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान रविवार तड़के करीब दो बजे मासूम ने दम तोड़ दिया। वह चौथी कक्षा का छात्र था।

पान विक्रेता के बेटे की हालत गम्भीर है परिवार में कोहराम मचा है। मारे गए मासूम की मां की पहले ही मौत हो चुकी है। वह अपने मौसा के घर माधोपुर में रहकर पढ़ाई करता था। उसके पिता हैदराबाद में निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही वह गोरखपुर के लिए रवाना हो गए है। पान विक्रेता का आरोप है कि यदि छेड़खानी के मामले में पुलिस समय रहते सख्त कार्रवाई करती तो यह वारदात नहीं होती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। एसपी नार्थ ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, झंगहा के अनूप को मिली पिपराइच की कमान मासूम की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। प्रारंभिक समीक्षा में मामले को गंभीर मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ ने पिपराइच के प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया। उनके स्थान पर झंगहा थाने में तैनात इंस्पेक्टर अनूप को पिपराइच थाने का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।