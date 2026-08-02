Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छेड़खानी की शिकायत पर मनबढ़ों ने बोला हमला, 9 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

करीब एक महीने पहले पिता ने कुछ युवकों पर अपनी बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस संबंध में थाने में शिकायत भी की गई थी, लेकिन मामला लंबित रहा। आरोप है कि इसी रंजिश में शनिवार रात करीब सवा आठ बजे आरोपी पक्ष के युवक बेलाकांटा के पास पहले से घात लगाकर बैठे थे।

9 year old boy brutally murdered after being attacked by miscreants over molestation complaint
छेड़खानी की शिकायत पर मनबढ़ों ने बोला हमला, 9 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के बेलाकांटा चौराहे पर एक महीने पुराने छेड़खानी के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। घात लगाकर बैठे आठ-नौ युवकों ने पान दुकानदार के बेटे और उसके मौसेरे भाई पर लाठी, डंडे, रॉड और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। वारदात में 9 साल के मासूम मौसेरे भाई की मौत हो गई जबकि पान दुकानदार के बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। मामले को गंभीर मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पिपराइच के प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी को लाइन हाजिर कर दिया है। झंगहा थाने में तैनात इंस्पेक्टर अनूप सिंह को पिपराइच थाने का नया प्रभारी बनाया गया है।

पिपराइच क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित पिता बेलाकांटा चौराहे पर पान की दुकान चलाते हैं। करीब एक महीने पहले उन्होंने कुछ युवकों पर अपनी बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस संबंध में थाने में शिकायत भी की गई थी। आरोप है कि इसी रंजिश में शनिवार रात करीब सवा आठ बजे आरोपी पक्ष के युवक बेलाकांटा के पास पहले से घात लगाकर बैठे थे। रात में भोजन करने के बाद पान विक्रेता का 15 साल का बेटा और उनके साढ़ू का नौ साल का बेटा पान की दुकान की ओर जा रहे थे। रास्ते में हमलावरों ने दोनों को घेर लिया और लाठी-डंडों, लोहे की रॉड तथा ईंट-पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। परिजन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच ले गए, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान रविवार तड़के करीब दो बजे मासूम ने दम तोड़ दिया। वह चौथी कक्षा का छात्र था।

ये भी पढ़ें:यूपी में चल रही थी फर्जी पुलिस चौकी; सीओ, दरोगा और सिपाही सब नकली मिले

पान विक्रेता के बेटे की हालत गम्भीर है परिवार में कोहराम मचा है। मारे गए मासूम की मां की पहले ही मौत हो चुकी है। वह अपने मौसा के घर माधोपुर में रहकर पढ़ाई करता था। उसके पिता हैदराबाद में निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही वह गोरखपुर के लिए रवाना हो गए है। पान विक्रेता का आरोप है कि यदि छेड़खानी के मामले में पुलिस समय रहते सख्त कार्रवाई करती तो यह वारदात नहीं होती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। एसपी नार्थ ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, झंगहा के अनूप को मिली पिपराइच की कमान

मासूम की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। प्रारंभिक समीक्षा में मामले को गंभीर मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ ने पिपराइच के प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया। उनके स्थान पर झंगहा थाने में तैनात इंस्पेक्टर अनूप को पिपराइच थाने का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:UP में धड़ाधड़ सस्पेंड हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क पर खासतौर पर रहें सतर्क
ये भी पढ़ें:यूपी में मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति, BJP विधायक ने CM योगी को भेजा प्रस्ताव
ये भी पढ़ें:यूपी में एक भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किया, योगी के मंत्री का अखिलेश पर पलटवार

एक महीने से सुलग रही थी रंजिश

करीब एक महीने पहले पान विक्रेता ने कुछ युवकों पर अपनी बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया था। शिकायत के बावजूद विवाद का समाधान नहीं हो सका। परिजनों का आरोप है कि इसी रंजिश में आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को निशाना बनाया। परिवार का कहना है कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो यह हत्या टाली जा सकती थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।