Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News9 posts for IAS promotion increased in UP, now DPC will be held for 27 posts
यूपी में पीसीएस से आईएएस प्रमोशन के बढ़े 9 पद, अब 27 पदों की होगी डीपीसी

यूपी में पीसीएस से आईएएस प्रमोशन के बढ़े 9 पद, अब 27 पदों की होगी डीपीसी

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में  पीसीएस से आईएएस प्रमोशन के 9 पद बढ़े हैं। पहले से रिक्त 18 और इन नौ पदों को मिलाकर अब आईएएस के 27 पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी होगी।

Jan 01, 2026 09:41 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने उत्तर प्रदेश में पीसीएस से आईएएस प्रमोशन के लिए नौ पद और बढ़ा दिए हैं। पहले से रिक्त 18 और इन नौ पदों को मिलाकर अब आईएएस के 27 पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी होगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए जल्द ही संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजेगा। वहां से अनुमति मिलने के लिए डीपीसी कराई जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डीओपीटी द्वारा आईएएस के पद बढ़ाए जाने के बाद यूपी का कॉडर 683 हो गया है। डीओपीटी ने 31 दिसंबर को पद बढ़ाते हुए यूपी सरकार को इसकी जानकारी दे दी है। पदों की संख्या बढ़ाने के बाद यूपी में वर्ष 2010 और 2011 के पीसीएस अफसरों के आईएएस बनने का रास्ता साफ हो गया है। बेदाग सेवा वाले अफसरों को पदोन्नति मिलेगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में आईपीएस के बाद अब दुर्गाशक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन

प्रोन्नत हुए आईपीएस अफसरों की पिपिंग सेरेमेनी मनी

पुलिस मुख्यालय में प्रोन्नत हुए आईपीएस अफसरों की पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें आईजी से एडीजी बने प्रवीण कुमार ,तरुण गाबा, डीआईजी से आईजी बने किरण एस.,आनन्द कुलकर्णी, अमित वर्मा,राजीव मल्होत्रा. डॉ. अखिलेश निगम, एसएसपी से डीआईजी बने हेमराज मीना और संतोष कुमार मिश्रा को डीजीपी ने बैज लगाया। इनमें प्रवीण कुमार आईजी रेंज अयोध्या व तरुण गाबा आईजी रेंज लखनऊ पद पर तैनात हैं। इस मौके पर कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today IAS
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |