यूपी में पीसीएस से आईएएस प्रमोशन के बढ़े 9 पद, अब 27 पदों की होगी डीपीसी

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में पीसीएस से आईएएस प्रमोशन के 9 पद बढ़े हैं। पहले से रिक्त 18 और इन नौ पदों को मिलाकर अब आईएएस के 27 पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी होगी।

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने उत्तर प्रदेश में पीसीएस से आईएएस प्रमोशन के लिए नौ पद और बढ़ा दिए हैं। पहले से रिक्त 18 और इन नौ पदों को मिलाकर अब आईएएस के 27 पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी होगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए जल्द ही संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजेगा। वहां से अनुमति मिलने के लिए डीपीसी कराई जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डीओपीटी द्वारा आईएएस के पद बढ़ाए जाने के बाद यूपी का कॉडर 683 हो गया है। डीओपीटी ने 31 दिसंबर को पद बढ़ाते हुए यूपी सरकार को इसकी जानकारी दे दी है। पदों की संख्या बढ़ाने के बाद यूपी में वर्ष 2010 और 2011 के पीसीएस अफसरों के आईएएस बनने का रास्ता साफ हो गया है। बेदाग सेवा वाले अफसरों को पदोन्नति मिलेगी।