यूपी में 3 विशेष सचिव समेत 9 अधिकारी जबरन कार्यमुक्त, विभाग से जारी हुआ आदेश
यूपी में 3 विशेष सचिव समेत 9 अधिकारी जबरन कार्यमुक्त कर दिया है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किए गए अधिकारियों में तीन विशेष सचिव के अलावा पांच संयुक्त सचिव और दो उप सचिव भी हैं।
UP News: यूपी में तबादला आदेश के 20 दिन बीत जाने के बावजूद नई जगह पदभार ग्रहण करने वाले सचिवालय सेवा के तीन विशेष सचिव समेत नौ अधिकारियों को शुक्रवार को जबरन कार्यमुक्त कर दिया गया। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किए गए अधिकारियों में तीन विशेष सचिव के अलावा पांच संयुक्त सचिव और दो उप सचिव भी हैं।
सचिवालय प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक गत 21 अप्रैल को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तैनात रहे विशेष सचिव आनंद प्रकाश सिंह को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने अब तक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में कार्यभार नहीं संभाला। शुक्रवार को उन्हें तत्काल प्रभाव से स्वत: कार्यमुक्त करते हुए दिव्यांगजन विभाग में तैनाती लेने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह 21 अप्रैल को ही गृह विभाग में तैनात रहीं विशेष सचिव मंजूलता सिंह को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग में और वेद प्रकाश द्विवेदी को गृह विभाग से राजनैतिक पेंशन विभाग में स्थानांतरित किया गया था। दोनों विशेष सचिवों ने नई जगह तैनाती नहीं ली इनकी कार्यमुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इनका कब हुआ था तबादला
इसी तरह संयुक्त सचिव अमिताभ श्रीवास्तव को आवास से गृह विभाग, दिलीप कुमार शुक्ल को खनन से वन एवं जलवायु परिवर्तन, दुर्गा सिंह को चीनी एवं गन्ना विकास से नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति व रवींद्र प्रताप सिंह को पशुधन से सैनिक कल्याण विभाग में 21 अप्रैल को स्थानांतरित किया गया था। इनकी भी कार्यमुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं।
रिपुजंय गुप्ता का तबादला बीते साल 21 अक्तूबर को हुआ था
उप सचिव अजित कुमार सिन्हा को गृह विभाग से कार्मिक में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन उन्होंने भी नए विभाग में काम शुरू नहीं किया, इसलिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के उप सचिव रिपुजंय गुप्ता का तबादला बीते साल 21 अक्तूबर को उद्यान विभाग में किया गया था। बाद में 14 नवंबर को छह महीने के लिए उनका स्थानांतरण स्थगित किया गया था, लेकिन वह अवधि बीत जाने के बाद भी रिपुजंय ने अब तक उद्यान विभाग में तैनाती नहीं ली है। उन्हें अब जबरन लोनिवि से कार्यमुक्त कर दिया गया है।
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