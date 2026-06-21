खेत में मिली 9 महीने की मासूम, प्राइवेट पार्ट से हो रही ब्लीडिंग; 14 साल के मामा की शर्मनाक करतूत

इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 14 साल की छोटी सी उम्र में किसी बच्चे का मन इतना कलुषित कैसे हो सकता है कि वह अपनी ही नौ महीने की मासूम बच्ची के साथ ऐसा कर दे। बहरहाल, पुलिस ने आरोपी मामा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि मामा ने शराब के नशे में यह शर्मनाक करतूत की।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नौ महीने की एक मासूम के साथ शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां गुलरिहा क्षेत्र के एक गांव में घर में मां के बगल में सो रही 9 महीने की एक मासूम का पहले अपहरण फिर रेप हो गया। परेशानहाल घरवालों ने मासूम को खोजना शुरू किया तो वह घर से 500 मीटर की दूरी पर खेत में बेहोशी की हालत में मिली। बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी हालत खराब थी। बच्ची की हालत देख हर कोई हैरान रह गया। उससे भी ज्यादा हैरानी लोगों को तब हुई जब पुलिस ने इस मामले में बच्ची के सगे मामा को पकड़ लिया। मामा की उम्र महज 14 साल है। पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला है कि नाबालिग मामा ने शराब के नशे में बच्ची को खेत में ले जाकर रेप किया और फरार हो गया। मेडिकल जांच में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हो गई है। बच्ची को पहले नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भटहट ले जाया गया जहां शुरुआती इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक, महराजगंज जिले के पनियरा क्षेत्र निवासी एक दंपति 10 वर्षों से गुलरिहा क्षेत्र में रह रहे है। दंपति की एक नौ माह की बच्ची है। शुक्रवार रात बच्ची अपनी मां के साथ घर में सो रही थी। रात करीब दो बजे परिजनों की नींद खुली तो बच्ची बिस्तर पर नहीं थी। इसके बाद परिवार के लोगों ने रात में ही आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। शनिवार सुबह खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों ने घर से लगभग 500 मीटर दूर खेत में बने एक टीनशेड के पास बच्ची को अर्धनग्न और बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। उसके शरीर से खून निकल रहा था। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को जानकारी दी गई। गुलरिहा पुलिस ने बच्ची को तत्काल एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटहट भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां चिकित्सकीय परीक्षण में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, आने जाने वाले लोगों से पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पता चला कि शराब के नशे में आरोपी नाबालिग मामा बच्ची को खेत में उठा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया। गुलरिहा पुलिस आरोपी को पकड़कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।

मां बोली-सोचा नहीं था कि भाई ऐसा कर देगा पीड़िता की मां को जब पता चला कि उसकी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई है तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि जिस भाई को उसने घर में शरण दी थी, वहीं उसकी मासूम की आबरू से खेलेगा। इसके पहले उसने कहा था कि आरोपी को मौत की सजा होनी चाहिए।

मोबाइल में भरे हैं पोर्न वीडियो चचेरी बहन से अश्लील चैट मिले नौ महीने की मासूम भांजी से दरिंदगी करने वाले आरोपी किशोर के मोबाइल फोन से पुलिस को कई पोर्न वीडियो मिले हैं। इतना ही नहीं फोन में चंडीगढ़ में रहने वाली अपनी चचेरी बहन से ही व्हाट्सएप पर अश्लील बातचीत भी मिली है। इतने साक्ष्य मिलने के बाद ही पुलिस ने आरोपी की गर्दन दबोच ली और सख्ती की तो उसने सच्चाई उगल दी। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि बच्ची को ले जाने के बाद गलत काम के दौरान रक्तस्राव होने पर उसके होश उड़ गए। इसके बाद वह बच्ची को तड़पता छोड़कर फरार हो गया।

दरअसल, आरोपी बाहर रहकर कमाता है, चार दिन पहले ही अपनी बहन से मिलने उसके घर आया था। सुबह जब बच्ची खेत में बेसुध मिली तो मां ने पुलिस को बताया कि उसके बगल में ही सोई थी। इसके बाद यह साफ हो गया कि घर का ही कोई व्यक्ति उसे बाहर ले गया है। करीबियों पर संदेह के आधार पर मामा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके मोबाइल की जांच में पुलिस को पोर्न वीडियो व अश्लील चैट मिलने पर संदेह गहरा गया। कड़ाई से पूछताछ में उसने खुद ही हकीकत बयां कर दी। उसने पुलिस को बताया कि खेत में लेकर गया था, लेकिन इतना नशे में था कि उसे कुछ याद नहीं। इसके बाद ही पुलिस ने दर्ज केस में आरोपी बनाते हुए उसे पकड़ लिया।

कहां जा रहा हमारा समाज नौ महीने की मासूम संग 14 साल के मामा द्वारा रेप किए जाने की घटना ने लोगों को अंदर से हिला दिया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के डॉ.मनीष पांडेय ने कहा कि यह घटना आपराधिक कृत्य होने के साथ ही सामाजिक एवं नैतिक विघटन का भी गंभीर संकेत है। जब किसी मासूम के साथ अपराध का आरोप उसके निकट संबंधी पर लगे, तो यह पारिवारिक विश्वास, सुरक्षा और सामाजिक मूल्यों के क्षरण को दर्शाता है। ऐसी घटनाएं सामाजिक नियंत्रण, नैतिक शिक्षा और सामुदायिक उत्तरदायित्व की कमजोर पड़ती भूमिका को उजागर करती हैं।