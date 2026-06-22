8वें वेतन आयोग की टीमें आएंगी लखनऊ, शासन व कर्मचारी संगठनों संग होंगी बैठकें

यूपी में वेतन आयोग की टीम के साथ आज बैठकें होंगी। आठवें वेतन आयोग की टीम के 2 दिवसीय दौरे में शासन व कर्मचारी संगठनों से अलग-अलग बैठकें होनी है। वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार नोडल अधिकारी होंगे।

यूपी में राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों और बिजली विभाग के कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने चिंता जताई है कि 8वें वेतन आयोग की सोमवार को लखनऊ की प्रस्तावित दो-दिवसीय यात्रा के दौरान उनके साथ बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। दरअसल, आठवें वेतन आयोग की टीम सोमवार को राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। दो दिवसीय दौरे में टीम शासन और कर्मचारी संगठनों से अलग-अलग बैठकें करके उनका पक्ष सुनेगी। वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

सोमवार को आयोग की टीम वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य पर कितना अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। मौजूदा समय में वेतन भत्तों के मद में कितना भुगतान किया जा रहा है। वित्त विभाग के विशेष सचिव आलोक दीक्षित वेतन आयोग की सिफारिशों से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के प्रभाव के संबंध में विवरण रखेंगे। विशेष सचिव वीके सिंह पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के बारे में ब्योरा देंगे। विशेष सचिव पुष्पराज वेतनमान के संबंध में प्रस्तुतिकरण देंगे।

विशेष सचिव अनुराग गुप्ता को भत्तों और सुविधाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। आल इण्डिया फेडरेशन आफ डिप्लोमा इन्जीनियर्स के अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के सामने मंगलवार को संगठन का पक्ष रखा जाएगा। वेतन, भत्ते जवकाश, अग्रिम, बोनस, कैडर मैनेजमेन्ट, कैरियर प्रोग्रेशन, सेवानिवृत्तक लाभ तथा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया जाएगा। फेडरेशन वेतन संरचना, न्यूनतम वेतन, फिटमेन्ट फैक्टर, वार्षिक वेतन वृद्धि, पे स्केल मर्जर के परिपेक्ष्य में आयोग के समक्ष अपना सुझाव रखेगा। इसी क्रम में फेडरेशन विभिन्न भत्तों जैसे- महंगाई भत्ता, शैक्षिक भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, आवास किराया भत्ता, उत्कृष्ट सेवा भत्ता, यात्रा भत्ता इत्यादि पर अपना पक्ष रखेगा।

रविवार को, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे और कई कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने कहा कि आयोग से ऑल इंडिया सर्विसेज़ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने की उम्मीद है, लेकिन उसने राज्य सरकार के कर्मचारियों और बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक के लिए समय नहीं दिया है।

कर्मचारी प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग की सिफारिशों का उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों और बिजली विभाग के कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, जहां वेतन संशोधन आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारियों से मिलने वाली जानकारी आयोग को सेवा की शर्तों और संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगी।