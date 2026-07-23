स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरे 8वीं के छात्र की मौत; सुसाइड या कुछ और, CCTV से खुलेगा राज

इटावा पब्लिक स्कूल में बुधवार को कक्षा आठ के 14 वर्षीय छात्र पिंटू राठौर की दूसरी मंजिल से करीब 25 फीट नीचे गिरने से मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र गिरा था, जबकि स्कूल का दावा है कि छात्र ने खिड़की खोलकर छलांग लगाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इटावा पब्लिक स्कूल में बुधवार को कक्षा आठ का एक छात्र दूसरी मंजिल से खिड़की खोलकर कूद गया। 25 फीट ऊपर से गिरने की वजह से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया कि छात्र खिड़की से गिर गया है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने छात्र के कूदने का सीसीटीवी फुटेज होने की बात कही है। पुलिस ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का रहने वाला छात्र 14 साल का पिंटू राठौर पुत्र राजू राठौर इटावा पब्लिक स्कूल में कक्षा आठ में पढ़ता था। बुधवार को वह रोज की तरह स्कूल गया और छुटटी के बाद खिड़की खोलकर नीचे कूद गया। प्रधानाचार्य विक्रम सिंह ने परिजनों के आरोपों से इनकार करते हुए बताया कि छुट्टी के समय सभी छात्र निकल रहे थे। पिंटू पीछे ही रुक गया और खिड़की खोलकर कूद गया। सीओ सिटी ने बताया कि जांच की जा रही है।

छुट्टी के बाद खिड़की से कूदा छात्र, मौके पर मौत शहर के फ्रेंड्स कालोनी क्षेत्र में स्थित इटावा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा आठ के छात्र ने स्कूल से कूदकर खुदकुशी कर ली। बच्चे के स्कूल से कूदने से हड़कंप मच गया। दूसरे बच्चों के अभिभावकों में भी हड़कंप मच गया। छुटटी के मौके पर हुई घटना को ज्यादातर छात्रों ने देखा, इससे वे दहशत में हैं। स्कूल में पढ़ने वाला कक्षा आठ का छात्र पिंटू स्कूल की छुटटी के बाद खिड़की खोलकर कूद गया। परिवार के लोग उसके खिड़की खुले होने से गिरने की बात कह रहे हैं। जानकारी पर बच्चे के परिवार के लोग रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। मां मालती देवी व दो छोटी व एक बड़ी बहन का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था।