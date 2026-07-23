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स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरे 8वीं के छात्र की मौत; सुसाइड या कुछ और, CCTV से खुलेगा राज

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, इटावा
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इटावा पब्लिक स्कूल में बुधवार को कक्षा आठ के 14 वर्षीय छात्र पिंटू राठौर की दूसरी मंजिल से करीब 25 फीट नीचे गिरने से मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र गिरा था, जबकि स्कूल का दावा है कि छात्र ने खिड़की खोलकर छलांग लगाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरे 8वीं के छात्र की मौत; सुसाइड या कुछ और, CCTV से खुलेगा राज

इटावा पब्लिक स्कूल में बुधवार को कक्षा आठ का एक छात्र दूसरी मंजिल से खिड़की खोलकर कूद गया। 25 फीट ऊपर से गिरने की वजह से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया कि छात्र खिड़की से गिर गया है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने छात्र के कूदने का सीसीटीवी फुटेज होने की बात कही है। पुलिस ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का रहने वाला छात्र 14 साल का पिंटू राठौर पुत्र राजू राठौर इटावा पब्लिक स्कूल में कक्षा आठ में पढ़ता था। बुधवार को वह रोज की तरह स्कूल गया और छुटटी के बाद खिड़की खोलकर नीचे कूद गया। प्रधानाचार्य विक्रम सिंह ने परिजनों के आरोपों से इनकार करते हुए बताया कि छुट्टी के समय सभी छात्र निकल रहे थे। पिंटू पीछे ही रुक गया और खिड़की खोलकर कूद गया। सीओ सिटी ने बताया कि जांच की जा रही है।

छुट्टी के बाद खिड़की से कूदा छात्र, मौके पर मौत

शहर के फ्रेंड्स कालोनी क्षेत्र में स्थित इटावा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा आठ के छात्र ने स्कूल से कूदकर खुदकुशी कर ली। बच्चे के स्कूल से कूदने से हड़कंप मच गया। दूसरे बच्चों के अभिभावकों में भी हड़कंप मच गया। छुटटी के मौके पर हुई घटना को ज्यादातर छात्रों ने देखा, इससे वे दहशत में हैं। स्कूल में पढ़ने वाला कक्षा आठ का छात्र पिंटू स्कूल की छुटटी के बाद खिड़की खोलकर कूद गया। परिवार के लोग उसके खिड़की खुले होने से गिरने की बात कह रहे हैं। जानकारी पर बच्चे के परिवार के लोग रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। मां मालती देवी व दो छोटी व एक बड़ी बहन का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था।

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स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

मां बार बार रोते हुए कह रही थी मैंने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन बच्चा खिड़की से गिर गया। शटरिंग का काम करने वाले पिता राजू राठौर भी अपनी रुलाई बार बार रोकने का असफल प्रयास करते दिखाई दिए। उन्होंने भी स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उधर घटना से स्कूल में अफरातफरी मच गयी। दूसरे बच्चे घटना के बाद इधर उधर भागते दिखाई दिए। सभी बच्चे सहमे हुए लग रहे थे। उधर छुटटी के चलते कई अभिभावक बच्चे लेने स्कूल गेट पर मौजूद थे, जैसे ही पता चला कि कोई बच्चा स्कूल से गिर गया, सभी अभिभावकों में हड़कंप मच गया। सभी को आशंका थी कि ये बच्चा कहीं उनका ही तो नही है। जब उन्होंने बच्चे को देख लिया तो उनको राहत तो मिली लेकिन बच्चे को लेकर सभी अभिभावक दुखी दिखाई दिए।

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