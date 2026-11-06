क्लास में घुसते ही 8वीं का छात्र गिरा; हार्ट अटैक से मौत की आंशका, इकलौते बेटे की डेथ से सदमे में मां-बाप

लखनऊ के जानकीपुरम स्थित एलपीसी स्कूल में आठवीं का 13 वर्षीय छात्र अथर्व कक्षा में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। शिक्षक उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई है। इकलौते बेटे की मौत से पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

लखनऊ, संवाददाता: जानकीपुरम स्थित लखनऊ पब्लिक कॉलेज (एलपीसी) में आठवीं का छात्र अथर्व बुधवार को अचानक गश खाकर कक्षा में गिर गया। शिक्षिका ने फौरन स्टाफ की मदद से स्टाफ रूम में पहुंचाया। बेसुध बच्चे को देख शिक्षक खबरा गए। सूचना पर स्कूल पहुंचे पिता के साथ शिक्षक बच्चे को पास के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिता प्रेम सिंह इकलौते बेटे के न रहने की बात सुनते ही जोर-जोर से बिलखने लगे। शिक्षकों ने उन्हें संभाला और ढांढस बंधाया। डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई है।

जानकीपुरम के मुस्लिम नगर, छठा मील निवासी कपड़ा कारोबारी प्रेम सिंह ने रोज की तरह सुबह 13 साल के बेटे अथर्व उर्फ डुग्गू को एलपीसी छोड़ा था। मासूम की मौत की पर प्रेम ने रोते हुए कहा कि कभी नहीं सोचा था कि बुधवार का दिन बच्चे को स्कूल छोड़ने का आखिरी दिन होगा। डॉक्टरों के हार्ट अटैक से मौत बताने पर पुलिस से शिकायत नहीं की। हालांकि, सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची थी। क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज राघवेन्द्र कुमार पांडेय का कहना है कि पीड़ित की ओर से कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है।

मां सदमे में आ गई, हर कोई हैरान पिता ने जैसे ही बेटे की मौत की सूचना घर पर व पड़ोसियों को दी, कोहराम मच गया। प्रेम पत्नी व बेटे के साथ रहते हैं। बेटे की असामायिक मौत पर सब हतप्रभ रह गए। उसकी मां तो सदमे में आ गई। पिता अथर्व को लेकर अस्पताल पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

बैग टांगे अचानक फर्श पर गिर गया अथर्व एसपीसी की प्रधानाचार्य मीना तंगरी ने बताया कि अथर्व कक्षा में पहुंचा ही था कि अचानक बैग टांगे पीछे की ओर फर्श पर गिर गया। वहां बैठे अन्य बच्चे व शिक्षिका कुछ समझ पातीं, इससे पहले वह बेसुध हो गया। आनन-फानन में शिक्षिका सहयोगियों की मदद से उठाकर स्टाफ रूम ले गईं। शरीर में कोई हरकत नहीं होने पर स्कूल प्रशासन ने पिता को फोन कर सूचना दी। घबराए पिता प्रेम सिंह उर्फ छोटू वापस पहुंचे। तुरंत बेटे को अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज पीजीआई के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नवीन गर्ग ने बताया कि बच्चों में असमय मौत के पीछे धड़कन, वॉल्व व जन्मजात हृदय रोग समेत कई कारण हो सकते हैं। बच्चों की अचानक मौत के कारणों का पता चिकित्सकीय जांच से ही चलता है। डॉ. नवीन गर्ग ने बताया कि अभिभावकों को खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। यदि बच्चे को अचानक सांस लेने में परेशानी हो, होंठ नीले पड़ने लगें, अचानक गिरे तो नजरअंदाज न करें। फौरन डॉक्टर की सलाह लें।

● सांस लेने में समस्या

● सीने में दर्द

● असामान्य दिल की धड़कन

● दिल का तेज धड़कना