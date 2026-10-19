धोती का झूला बना फंदा, गर्दन फंसने से 8वीं की छात्रा की मौत; कराटे में ब्लैक बेल्ट जीती थी

कानपुर के राजीव विहार में झूला झूलते समय गला कसने से आठवीं की छात्रा आरुषि (14) की मौत हो गई। मां के आवाज लगाने पर जवाब नहीं मिलने से घटना का पता चला। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरुषि ने हाल ही में कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल की थी।

कानपुर दक्षिण, संवाददाता: नौबस्ता के राजीव विहार में शनिवार शाम आठवीं की छात्रा 14 वर्षीय आरुषि का झूला झूलते समय गला कस गया। कुछ समय बाद जब मां ने आरुषि को आवाज लगाई तो उसने जवाब नहीं दिया। जब मां ने मौके पर आरुषि को देखा तो उनकी चीख निकल पड़ी। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आरुषि ने हाल ही में कराटे प्रतियोगिता में ब्लैक बेल्ट हासिल कर मेडल जीता था।

राजीव विहार निवासी जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जनरलगंज की एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं। परिवार में पत्नी निहारिका, तीन साल का बेटा आरव है। इसके अलावा 14 वर्षीय बेटी आरुषि भी थी। आरुषि यूपी किराना स्कूल में आठवीं की छात्रा थी। परिजनों के मुताबिक, शनिवार शाम आरुषि घर में दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान में पुरुषों की धोती बांधकर झूला बनाकर झूल रही थी। उसका छोटा भाई आरव भी पास में खेल रहा था।

खेल-खेल में गई जान! इसी दौरान आरुषि झूले पर बैठकर गोल-गोल घूमने लगी। तभी धोती उसकी गर्दन में कस गई। कुछ देर बाद मां निहारिका ने बेटी को किसी काम से आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। वह मौके पर पहुंचीं तो बेटी की गर्दन धोती में कसी हुई थी। परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव परिजनों ने बताया कि आरुषि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अच्छी थी। उसकी उपलब्धियों से परिवार का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। उसके सुनहरे भविष्य के सपने संजोए जा रहे थे पर वह अचानक हमसबको छोड़कर चली गई। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रारंभिक जांच में धोती से गर्दन कसने की बात सामने आई है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कराटे में ब्लैक बेल्ट, जीता था मेडल आरुषि पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी होनहार थी। परिजनों ने बताया कि यूपी किराना स्कूल में आठवीं की छात्रा आरुषि ने हाल ही में कराटे प्रतियोगिता में ब्लैक बेल्ट हासिल कर मेडल जीता था। बेटी की इस उपलब्धि से परिवार बेहद खुश था। परिजनों को उससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन एक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं।