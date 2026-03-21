Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

88 साल के पति मारपीट करते हैं...डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंची 85 साल की वृद्धा

Mar 21, 2026 09:45 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
share

कानपुर कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को जनसुनवाई के दौरान आई एक शिकायत ने सभी को हैरत में डाल दिया। 85 साल की वृद्धा ने अपने 88 साल के पति पर मारपीट करने और ख्याल न रखने का आरोप लगाया। कहा 40 हजार पेंशन मिलने के बाद भी उनकी दवाओं और इलाज पर ध्यान नहीं देते हैं।

88 साल के पति मारपीट करते हैं...डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंची 85 साल की वृद्धा

यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को जनसुनवाई के दौरान आई एक शिकायत ने सभी को हैरत में डाल दिया। बर्रा-दो में रहने वालीं 85 साल की वृद्धा ने अपने 88 साल के पति पर मारपीट करने और ख्याल न रखने का आरोप लगाया। कहा 40 हजार रुपये पेंशन मिलने के बाद भी उनकी दवाओं और इलाज पर ध्यान नहीं देते हैं। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) को घर भेजकर दोनों में समझौता कराया।

कलेक्ट्रेट में डीएम की जनसुनवाई चल रही थी, तभी वहां पहुंचीं बर्रा दो छेदी सिंह का पुरवा निवासी वृद्धा ने सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने डीएम को बताया कि उनकी 60 साल पहले शिवराम से शादी हुई थी। उनके दो बेटे और तीन बेटियां हैं। सभी का विवाह हो चुका है। शिवराम रक्षा मंत्रालय से रिटायर हैं और उनकी पेंशन करीब 40 हजार रुपये आती है। राजरानी ने बताया कि उम्र के इस पड़ाव में शिवराम उनका ख्याल नहीं रखते और न ही दवा-इलाज की व्यवस्था करते हैं। आए दिन उनके साथ अभद्रता की जाती है। कुछ कहने पर मारपीट करने लगते हैं।

ये भी पढ़ें:बाहर दरवाजा पीटते रही पुलिस, अंदर कमरे में युवक ने लगा ली फांसी

मेडिकल स्टोर मालिक के बहकावे में करते हैं मारपीट

राजरानी ने डीएम को बताया कि घर के पास ही एक मेडिकल स्टोर के मालिक के बहकावे में आकर यह सब करते हैं। पूरे प्रकरण को सुनने के बाद डीएम ने शिकायत डीपीओ विकास सिंह को निस्तारित करने को भेजी। विकास सिंह ने बताया कि शिकायत पर बर्रा दो स्थित निवास जाकर शिवराम से बात की गई। शिवराम वृद्धास्था के चलते कुछ बदमिजाज हो गए हैं। इसके चलते घर में विवाद करते रहते हैं। शिवराम से बात कर उनको सहजता से बताया कि ऐसा न करें। राजरानी को चेकबुक और पास बुक दिलाए गए। दोनों ने साथ रहने में सहमति जताई है।

ये भी पढ़ें:शादी में गया था परिवार, चचेरी बहन ने इंस्टाग्राम दोस्त से करा दी 70 लाख की चोरी
ये भी पढ़ें:डीएम-कमिश्नर कोई मेरा फोन नहीं उठाता...सपा MLA नसीम ने सतीश महाना को लिखा लेटर
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |