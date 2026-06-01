HIV पॉजिटिव मकान मालिक ने किराएदार से रेप किया, यूपी में बुजुर्ग महिला से दरिंदगी

हाथरस शहर के एक इलाके में 85 साल की वृद्धा करीब 40 साल से एक कमरे में किराये पर रहती है। वृद्धा ने काफी साल पहले अपने देवर के बेटे को गोद लिया था लेकिन कई सालों से वह भी अपनी हाल चाल लेने के लिए नहीं आया है। मोहल्ले के लोग ही वृद्धा को खाना पीना देते थे और वहीं देखरेख करते हैं।

UP News : उत्तर प्रदेश के हाथरस के कोतवाली गेट इलाके में रविवार की रात एचआईवी पीड़ित मकान मालिक ने 85 साल की वृद्धा किरायेदार के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित वृद्धा की हालत नाजुक है। उसे अलीगढ़ मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

शहर के एक इलाके में 85 साल की वृद्धा करीब चालीस साल से एक कमरे में किराये पर रहती है। वृद्धा ने काफी साल पहले अपने देवर के बेटे को गोद लिया था, परन्तु काफी सालों से वह भी अपनी हाल चाल लेने के लिए नहीं आया है। मोहल्ले के लोग ही वृद्धा को खाना पीना देते थे और वहीं देखरेख करते हैं। वृद्धा के बराबर ही एक कमरे में मकान मालिक अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता है। आरोप है कि रविवार की रात को एचआईवी पीड़ित मकान मालिक ने वृद्धा को उसी के कमरे में दबोच लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। अधिक खून बहने और दर्द के कारण पूरी रात वृद्धा तड़पती रही।

सुबह आरोपी युवक की पत्नी ने वृद्धा की चीख पुकार की आवाज सुनी तो पुलिस को फोन कर दिया। हाथरस गेट पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस वृद्धा को जिला अस्पताल लेकर आई, मगर वृद्धा का खून बहना बंद नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने हालत नाजुक होने के कारण उसे अलीगढ़ मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपी मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नशे का आदी है। वर्ष 2023 में वह चोरी के आरोप में जेल जा चुका है।

वृद्धा के साथ वारदात से लोग दुखी और हैरान 85 साल की उम्र में जब इंसान को दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है, शरीर तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा होता है तब एक महिला से रेप की घटना ने लोगों को अंदर तक हिला दिया है। लोग ऐसे अपराधों को लेकर बेहद चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि मासूम बच्चियों से लेकर वृद्धा तक को गंदी सोच और हवस का शिकार बनाने में दरिंदे संकोच नहीं कर रहे हैं। ऐसे दरिंदों का समाज में होना सबके लिए खतरनाक है। नतिनी-बेटी से लेकर मां और दादी की उम्र तक की महिलाओं के साथ ऐसे अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।