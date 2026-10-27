1 नवंबर से दिल्ली नहीं जा पाएंगी यूपी के इस जिले की 80% गाड़ियां, जानिए वजह

सहारनपुर की करीब 80 प्रतिशत गाड़ियां 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं जा पाएंगे। नए नियमों के तहत केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 मानक वाले पेट्रोल- डीजल वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इस दायरे में व्यावसायिक वाहनों के साथ निजी वाहन भी आएंगे।

सहारनपुर, संवाददाता। यूपी के सहारनपुर की करीब 80 प्रतिशत गाड़ियां अब दिल्ली में नहीं जा पाएंगे। एक नवंबर से वाहनों की आवाजाही को लेकर सख्ती होने जा रही है। दरअसल, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूष को लेकर नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के तहत केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 मानक वाले पेट्रोल- डीजल वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इस दायरे में व्यावसायिक वाहनों के साथ निजी वाहन भी आएंगे।

सहारनपुर के वाहन स्वामियों, ट्रांसपोर्टरों और चालकों के लिए यह व्यवस्था परेशानी का सबब बन सकती है। खासकर ऐसे लोग प्रभावित होंगे, जिनका रोजाना दिल्ली आना-जाना रहता है। माल ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टरों के सामने भी वाहनों के संचालन और वैकल्पिक व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो सकती है। परिवहन विभाग के उपलब्ध आकलन के मुताबिक, जिले में करीब 20 प्रतिशत वाहन ही निर्धारित मानकों के दायरे में आते हैं। बीएस-6 उत्सर्जन मानक देश में 2020 से लागू हुआ था।

दिल्ली जाने से पहले जान लें नियम इससे पहले पंजीकृत बड़ी संख्या में वाहन बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले हैं। हालांकि, दिल्ली में प्रवेश की पात्रता वाहन के ईंधन और लागू मानकों के अनुसार तय होगी। आरटीओ कार्यालय की ओर से ट्रांसपोर्टरों और वाहन स्वामियों को नई व्यवस्था की जानकारी दी जा रही है, ताकि एक नवंबर से दिल्ली जाने के दौरान उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों का कहना है कि शासन के निर्देशों के अनुसार वाहन स्वामियों और चालकों को नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन की श्रेणी और पात्रता की जानकारी जरूर कर लें।

1 नवंबर से सिर्फ, CNG, EV और BS-6 को ही एंट्री इसे लेकर सहारनपुर एआरटीओ प्रवर्तन एमपी सिंह का कहना है कि एक नवंबर से दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिकल और बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। बाकी निजी व व्यावसायिक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ऐसे में जिले के करीब 80 प्रतिशत वाहन प्रभावित होने की आशंका है। ट्रांसपोर्टरों आदि को सूचित किया जा रहा है।