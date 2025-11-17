अयोध्या में उतरेंगे 80 चार्टर्ड विमान, सुरक्षा घेरे में रहेगा एयरपोर्ट, होटल और टेंट सिटी में बुक हुए कमरे

संक्षेप: 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या हवाई अड्डे पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई वीवीआईपी शामिल होंगे।

25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या हवाई अड्डे पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई वीवीआईपी शामिल होंगे। जिसके चलते हवाई अड्डे पर लगभग 80 चार्टर्ड विमानों के उतरने की संभावना जताई जा रही है। हवाई अड्डा निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि 40 से 80 चार्टर्ड विमानों के प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, हालांकि विमानों की पार्किंग आसपास के हवाई अड्डों पर की जाएगी। उन्होंने कहा, सुरक्षा के लिए हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 100 अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री के लिए एक विशेष लाउंज और मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए छह वीआईपी लाउंज बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पूरे आयोजन की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया कि आमंत्रित अतिथियों से 24 नवंबर को अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है। ठहरने के लिए विभिन्न होटल और टेंट सिटी में 1,600 कमरे आरक्षित किए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार, सभी मेहमानों को 24 नवंबर तक पहुंचने के लिए कहा गया है और कार्यक्रम के लिए प्रवेश 25 नवंबर को सुबह सात बजकर 30 मिनट से नौ बजे के बीच होगा।

अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज में 50 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं और लगभग 24 चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मियों की बड़ी टीम ड्यूटी पर रहेगी। अयोध्या नगर के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि मंगलवार को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राम जन्मभूमि परिसर में होने वाली बैठक में ट्रस्ट पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।