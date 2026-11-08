8 साल की मासूम को अगवा कर हत्या, खाली प्लॉट में मिली लाश; रेप की आशंका

बुलंदशहर में आठ साल की बच्ची को अगवा कर हत्या कर दी गई और शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। बच्ची के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। बच्ची से रेप की भी आशंका है। पिता ने अपने पड़ोसी पर बच्ची की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।

यूपी के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में आठ साल की बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई और शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। बच्ची के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। बच्ची के पिता ने अपने पड़ोसी पर बच्ची की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है।

बदायूं के उघेती क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बच्ची के पिता सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी में नौकरी करते हैं। वह परिवार समेत कॉलोनी में किराये पर करीब पांच साल से रहते हैं। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि छह नवंबर की शाम करीब छह बजे उनकी आठ साल की बेटी को उसी मकान में रहने वाला युवक अपने साथ घर से ले गया था। बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

देर रात बच्ची का शव कॉलोनी के एक खाली प्लॉट में पड़ा मिला। बच्ची के सिर पर चोट के निशान थे। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि पड़ोसी युवक ने ही उनकी बेटी की हत्या कर शव को खाली प्लॉट में फेंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी रवि निवासी कन्नौज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि बच्ची के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। जांच की जा रही है। आरोपी की पत्नी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया है।