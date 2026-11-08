8 साल की मासूम को अगवा कर हत्या, खाली प्लॉट में मिली लाश; रेप की आशंका
बुलंदशहर में आठ साल की बच्ची को अगवा कर हत्या कर दी गई और शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। बच्ची के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। बच्ची से रेप की भी आशंका है। पिता ने अपने पड़ोसी पर बच्ची की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।
यूपी के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में आठ साल की बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई और शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। बच्ची के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। बच्ची के पिता ने अपने पड़ोसी पर बच्ची की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है।
बदायूं के उघेती क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बच्ची के पिता सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी में नौकरी करते हैं। वह परिवार समेत कॉलोनी में किराये पर करीब पांच साल से रहते हैं। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि छह नवंबर की शाम करीब छह बजे उनकी आठ साल की बेटी को उसी मकान में रहने वाला युवक अपने साथ घर से ले गया था। बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
देर रात बच्ची का शव कॉलोनी के एक खाली प्लॉट में पड़ा मिला। बच्ची के सिर पर चोट के निशान थे। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि पड़ोसी युवक ने ही उनकी बेटी की हत्या कर शव को खाली प्लॉट में फेंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी रवि निवासी कन्नौज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि बच्ची के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। जांच की जा रही है। आरोपी की पत्नी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया है।
पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार
बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में उघैती की आठ साल की मासूम बच्ची की हत्या के बाद शनिवार शाम उसका शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। शनिवार दोपहर करीब दो बजे बच्ची का शव उसके पैतृक गांव उघैती थाना क्षेत्र पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। मासूम का शव देखते ही परिजन बिलख पड़े। अंतिम दर्शन के लिए घर के बाहर ग्रामीणों और रिश्तेदारों की भीड़ जुट गई। कुछ देर घर पर शव रखने के बाद परिजनों ने उघैती पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया। मामले में सिकंदराबाद की तेज सिंह कॉलोनी निवासी रवि कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें