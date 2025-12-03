Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News8 year old child of family sitting in open food court fell from third floor screams in mall
ओपन फूड कोर्ट में बैठे परिवार का 8 साल का बच्चा तीसरी मंजिल से नीचे गिरा, मॉल में चीख-पुकार

संक्षेप:

रात 9 बजे सभी तीसरी मंजिल के ओपन फूड कोर्ट में बैठे थे। आद्वीक टेबल पर चढ़ गया। कुछ ही पलों में उसका संतुलन बिगड़ गया। वह रेलिंग की ओर झुकते हुए अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरा। मॉल में चीख-पुकार मच गई। हादसे की खबर सुनते ही अनिकेत अस्पताल पहुंचे। परिजनों के मुताबिक बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं।

Wed, 3 Dec 2025 07:39 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मोहद्दीपुर स्थित ओरियन मॉल में मंगलवार की रात तीसरी मंजिल के ओपन फूड कोर्ट में बैठे परिवार का आठ साल का बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। परिजन उसे पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां से हालत नाजुक देख दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया।

खोराबार क्षेत्र के दिव्यनगर निवासी अनिकेत पांडेय बृद्ध रेवेन्यू होटल में फाइनेंस मैनेजर हैं। मंगलवार रात उनकी पत्नी साक्षी आठ वर्षीय बेटे आद्वीक, तीन वर्षीय बेटी अदिति और बहनों स्मिता और जया के साथ मॉल में घूमने गई थीं। रात 9 बजे सभी तीसरी मंजिल के ओपन फूड कोर्ट में बैठे थे। आद्वीक टेबल पर चढ़ गया और कुछ ही पलों में उसका संतुलन बिगड़ गया। वह रेलिंग की ओर झुकते हुए अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरा। हादसे से मॉल में चीख-पुकार मच गई। हादसे की खबर सुनते ही अनिकेत अस्पताल पहुंचे। परिजनों के मुताबिक बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इंस्पेक्टर कैंट संजय सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना हुई है। मॉल प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। इस संबंध में मॉल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है। मिलने पर प्रकाशित किया जाएगा।

बदहवास पिता इधर-उधर भागते रहे

मॉल की तीसरी मंजिल से नीचे गिरे मासूम बेटे को देख पिता अनिकेत स्तब्ध रह गए। वे बदहवास इधर-उधर भागते रहे। घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बच्चे के गिरते ही मॉल में चीख-पुकार मच गई। किसी ने तत्काल एंबुलेंस को काल किया। बच्चे की हालत गंभीर देख वे खुद ह अपनी कार से उसे लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि मासूम की हालत गंभीर है। उसे कई गहरी चोटे आई हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
