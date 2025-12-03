ओपन फूड कोर्ट में बैठे परिवार का 8 साल का बच्चा तीसरी मंजिल से नीचे गिरा, मॉल में चीख-पुकार

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मोहद्दीपुर स्थित ओरियन मॉल में मंगलवार की रात तीसरी मंजिल के ओपन फूड कोर्ट में बैठे परिवार का आठ साल का बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। परिजन उसे पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां से हालत नाजुक देख दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया।

खोराबार क्षेत्र के दिव्यनगर निवासी अनिकेत पांडेय बृद्ध रेवेन्यू होटल में फाइनेंस मैनेजर हैं। मंगलवार रात उनकी पत्नी साक्षी आठ वर्षीय बेटे आद्वीक, तीन वर्षीय बेटी अदिति और बहनों स्मिता और जया के साथ मॉल में घूमने गई थीं। रात 9 बजे सभी तीसरी मंजिल के ओपन फूड कोर्ट में बैठे थे। आद्वीक टेबल पर चढ़ गया और कुछ ही पलों में उसका संतुलन बिगड़ गया। वह रेलिंग की ओर झुकते हुए अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरा। हादसे से मॉल में चीख-पुकार मच गई। हादसे की खबर सुनते ही अनिकेत अस्पताल पहुंचे। परिजनों के मुताबिक बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इंस्पेक्टर कैंट संजय सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना हुई है। मॉल प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। इस संबंध में मॉल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है। मिलने पर प्रकाशित किया जाएगा।