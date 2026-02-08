बहराइच में 8 साल के बच्चे पर तेंदुए का हमला, ग्रामीणों ने घेरा तो छोड़कर भागा, गांव में दहशत

संक्षेप: बहराइच के बेला मकन गांव में शनिवार रात तेंदुए ने 8 वर्षीय बालक पर हमला कर गले से दबोच लिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर जानवर बच्चे को छोड़कर भाग गया। गंभीर घायल बालक को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वन विभाग और पुलिस टीम वन्यजीव की तलाश में जुटी है।

बहराइच वन प्रभाग के नानपारा रेंज के बेला मकन गांव में शनिवार रात तेंदुए के हमले से गांव में दहशत फैल गई। खैरीघाट थाना क्षेत्र के बेला मकन निवासी 8 वर्षीय उमेश, पुत्र रमेश, रात करीब 8:30 बजे पड़ोसी के घर से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक किसी वन्यजीव ने उस पर झपट्टा मार दिया और गले से दबोचकर खींचने लगा। जान बचाने के लिए बालक ने हाथ-पैर चलाए और जोर-जोर से चीखने लगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बालक की चीख सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर दौड़े और शोर मचाते हुए घेराबंदी कर दी। लोगों की आवाज सुनकर वन्यजीव घायल बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में बच्चे को बेहड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिलहाल बच्चे की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।