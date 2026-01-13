कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में 2 इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने किया तलब

संक्षेप: कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तत्कालीन दो इंस्पेक्टर समेत आठ पुलिसकर्मियों को तलब किया है। कोर्ट ने सभी पुलिस वालों की 19 जनवरी को कोर्ट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करें।

यूपी के लखनऊ में कृष्णानगर इलाके में वर्ष 2020 में हुए पुलस्त तिवारी कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तत्कालीन दो इंस्पेक्टर समेत आठ पुलिसकर्मियों को तलब किया है। न्यायालय ने पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना को आदेश दिया है कि उक्त सभी पुलिस वालों की 19 जनवरी को कोर्ट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करें। मामले की अगली सुनवायी 19 जनवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने पुलस्त तिवारी की मां मंजुला तिवारी की याचिका पर दिया है। मामले में याचिकाकर्ता व पुलस्त तिवारी की मां मंजुला ने कहा कि 9 अगस्त 2020 को निरीक्षक महेश दुबे व सिपाही मोहित सोनी उनके पुत्र को इंदिरा नगर स्थित आवास से साथ ले के गए थे। अगले दिन फर्जी मुठभेड़ दिखाते हुए, उसके पैर में गोली मार दी तथा पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप लगाते हुए, गिरफ्तारी दिखाकर उसे जेल भेज दिया था।