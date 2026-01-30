Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News8 month old boy died after a balloon got stuck in his throat while playing in hardoi
खेलते समय गले में गुब्बारा फंसने से 8 महीने के मासूम की मौत, सिपाही के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में खेलते समय गले में गुब्बारा फंसने से 8 महीने के मासूम की मौत हो गई है। घटना से सिपाही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 

Jan 30, 2026 10:34 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के हरदोई जिले में एक छोटा सा गुब्बारा आठ माह के मासूम बच्चे की मौत का कारण बन गया। गले में गुब्बारा फंसने से दम घुटने पर सिपाही के बेटे की मौत हो गई। घटना से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कस्बे स्थित पाली थाना परिसर में तैनात सिपाही टीटू न्यायालय में कोर्ट पैरोकार हैं। थाना परिसर स्थित आवास में अपनी पत्नी सुषमा, आठ माह के बेटे सूर्यांश और 12 वर्षीय भांजी संग रहते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे सिपाही टीटू डाक लेकर हरदोई चले गए। तब घर में सुषमा, भांजी और मासूम सूर्यांश थे।

बताते हैं कि दोपहर करीब 11 बजे अकेले खेलते-खेलते सूर्यांश ने गुब्बारा मुंह में डाल लिया, जो सांस की नली में जाकर फंस गया। इससे वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद सुषमा ने बच्चे को शांत देखा तो उसे सोता समझा। इसके बाद घरेलू काम में जुट गईं। कुछ समय बाद जब बच्चे को झटके आने लगे तो अचानक सुषमा की नजर उस पर पड़ी। बच्चे को बेसुध देखकर घबरा गई और उसे बाहर लेकर आई। सर्दी या सांस की दिक्कत समझकर उसने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को सूचना दी। कांस्टेबल तेजवीर बच्चे को पीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सुषमा ने डॉक्टर को बताया कि बच्चा गुब्बारे से खेल रहा था। इसके बाद पुलिसकर्मी आवास पर गुब्बारा देखने गए पर वहां कुछ नहीं मिला। इसी बीच पीएचसी में नर्स द्वारा बच्चे के गले की जांच करने पर एक फूला हुआ छोटा गुब्बारा बाहर निकाला पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

पीएचसी प्रभारी डॉक्टर आनंद शुक्ला ने बताया कि बच्चे की मौत पीएचसी लाए जाने से लगभग आधा घंटा पहले ही हो चुकी थी। गले से गुब्बारा निकाल दिया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलने पर सिपाही टीटू गहरे सदमे में आ गए और बेटे का शव लेकर अपने पैतृक कस्बा और जनपद बदायूं चले गए। इस हृदयविदारक घटना से परिजनों में गम का माहौल है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
