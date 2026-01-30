खेलते समय गले में गुब्बारा फंसने से 8 महीने के मासूम की मौत, सिपाही के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में खेलते समय गले में गुब्बारा फंसने से 8 महीने के मासूम की मौत हो गई है। घटना से सिपाही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

यूपी के हरदोई जिले में एक छोटा सा गुब्बारा आठ माह के मासूम बच्चे की मौत का कारण बन गया। गले में गुब्बारा फंसने से दम घुटने पर सिपाही के बेटे की मौत हो गई। घटना से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कस्बे स्थित पाली थाना परिसर में तैनात सिपाही टीटू न्यायालय में कोर्ट पैरोकार हैं। थाना परिसर स्थित आवास में अपनी पत्नी सुषमा, आठ माह के बेटे सूर्यांश और 12 वर्षीय भांजी संग रहते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे सिपाही टीटू डाक लेकर हरदोई चले गए। तब घर में सुषमा, भांजी और मासूम सूर्यांश थे।

बताते हैं कि दोपहर करीब 11 बजे अकेले खेलते-खेलते सूर्यांश ने गुब्बारा मुंह में डाल लिया, जो सांस की नली में जाकर फंस गया। इससे वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद सुषमा ने बच्चे को शांत देखा तो उसे सोता समझा। इसके बाद घरेलू काम में जुट गईं। कुछ समय बाद जब बच्चे को झटके आने लगे तो अचानक सुषमा की नजर उस पर पड़ी। बच्चे को बेसुध देखकर घबरा गई और उसे बाहर लेकर आई। सर्दी या सांस की दिक्कत समझकर उसने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को सूचना दी। कांस्टेबल तेजवीर बच्चे को पीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सुषमा ने डॉक्टर को बताया कि बच्चा गुब्बारे से खेल रहा था। इसके बाद पुलिसकर्मी आवास पर गुब्बारा देखने गए पर वहां कुछ नहीं मिला। इसी बीच पीएचसी में नर्स द्वारा बच्चे के गले की जांच करने पर एक फूला हुआ छोटा गुब्बारा बाहर निकाला पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।