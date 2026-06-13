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खराब मौसम का असर, 8 उड़ानों को लखनऊ एयरपोर्ट पर किया गया डायवर्ट

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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दिल्ली में खराब मौसम और कम दृश्यता का व्यापक असर हवाई सेवाओं पर देखने को मिला।राजधानी जानने वाली विभिन्न एयरलाइंस की आठ उड़ानों को एहतियातन लखनऊ एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट करना पड़ा। इनमें घरेलू उड़ानों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी शामिल रही।

खराब मौसम का असर, 8 उड़ानों को लखनऊ एयरपोर्ट पर किया गया डायवर्ट

UP News: दिल्ली में शुक्रवार देर रात खराब मौसम और कम दृश्यता का व्यापक असर हवाई सेवाओं पर देखने को मिला। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के चलते दिल्ली जाने वाली विभिन्न एयरलाइंस की आठ उड़ानों को एहतियातन चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, लखनऊ की ओर डायवर्ट करना पड़ा। इनमें घरेलू उड़ानों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी शामिल रही। मौसम में सुधार होने के बाद सभी विमानों को उनके निर्धारित गंतव्य दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया।

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, देर रात से तड़के सुबह तक लगातार उड़ानों के डायवर्जन के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर अस्थायी रूप से यात्रियों की संख्या बढ़ गई। सैकड़ों यात्रियों को विमान के दोबारा रवाना होने तक इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइंस के कर्मचारियों ने यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कीं।

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इन उड़ानों को किया गया डायवर्ट

सबसे पहले एयर इंडिया की उड़ान एआई-2904 को आंध्र प्रदेश से दिल्ली जाते समय रात 12 बजे लखनऊ डायवर्ट किया गया। विमान में 156 यात्री सवार थे। दिल्ली में मौसम सामान्य होने पर इसे रात 1:42 बजे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। इसके बाद अहमदाबाद से दिल्ली जा रही इंडिगो की उड़ान 6ई-932 रात 12:18 बजे लखनऊ पहुंची। इस विमान में 230 यात्री सवार थे। मौसम में सुधार होने पर इसे रात 1:52 बजे दिल्ली भेजा गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की पटना से दिल्ली जा रही उड़ान आईएक्स-1029 को रात 12:32 बजे लखनऊ डायवर्ट किया गया।

विमान में 147 यात्री सवार थे। यह उड़ान रात 2:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई। उड़ीसा से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की उड़ान एआई-1847 रात 12:59 बजे लखनऊ पहुंची। विमान में 166 यात्री सवार थे। मौसम साफ होने पर इसे रात 2:26 बजे दिल्ली के लिए रवाना किया गया। मंगलौर से दिल्ली जा रही इंडिगो की उड़ान 6ई-6457 रात 1:06 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। कुछ समय बाद इसे रात 2:32 बजे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया।

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अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी हुई प्रभावित

कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही एयर अस्ताना की अंतरराष्ट्रीय उड़ान केसी-963 भी खराब मौसम के कारण प्रभावित हुई। यह उड़ान रात 1:12 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी। दिल्ली में मौसम सुधरने के बाद विमान को रात 2:52 बजे उसके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इसी क्रम में नासिक से दिल्ली जा रही इंडिगो की उड़ान 6ई-6636 रात 1:20 बजे लखनऊ डायवर्ट की गई। विमान में 197 यात्री सवार थे। इसे सुबह 3:20 बजे दिल्ली भेजा गया। वहीं, पटना से दिल्ली जा रही स्पाइसजेट की उड़ान एसजी-2478 रात 1:37 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। मौसम अनुकूल होने के बाद इस विमान को भी दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। विमान में 84 यात्री सवार थे।

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एयरपोर्ट पर बढ़ी गतिविधियां

एक साथ आठ उड़ानों के लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने से देर रात एयरपोर्ट की गतिविधियां काफी बढ़ गईं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ग्राउंड स्टाफ और एयरलाइंस कर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। हालांकि मौसम में सुधार के बाद सभी उड़ानों को सुरक्षित रूप से दिल्ली रवाना कर दिया गया और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनी।

खराब मौसम बना वजह

विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली क्षेत्र में देर रात खराब मौसम, तेज हवाओं और कम दृश्यता के कारण विमान संचालन प्रभावित हुआ। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एयरलाइंस ने उड़ानों को निकटतम सुरक्षित एयरपोर्ट लखनऊ की ओर डायवर्ट किया। मौसम सामान्य होते ही उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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