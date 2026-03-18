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चोरी के मोबाइल का प्राइवेट डेटा बेच रहे क्रिमिनल, यूपी से 8 गिरफ्तार; 11605 फोन बरामद

Mar 18, 2026 05:42 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के मिर्जापुर में मोबाइल चोरी करने वाले गैंग के आठ लोग अरेस्ट किए गए हैं। इनके पास से 11605 फोन बरामद किए गए हैं। गैंग के सदस्य चोरी के मोबाइल का प्राइवेट डेटा बेच रहे  थे।

चोरी के मोबाइल का प्राइवेट डेटा बेच रहे क्रिमिनल, यूपी से 8 गिरफ्तार; 11605 फोन बरामद

UP News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मोबाइल चोरी गैंग के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। लालगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने जामताड़ा से जुड़े अंतरराज्यीय साइबर फ्राड गैंग के आठ सदस्यों के पास से धर दबोचा। उनके पास से डीसीएम में लदे चोरी के 11605 मोबाइल, आठ बाइक बरामद हुई हैं। पकड़े गए आरोपी बिहार के अलग-अलग गांव के रहने वाले हैं। गैंग फोन से प्राइवेट डेटा रिकवर कर मार्केट में बेचता था।

वे चोरी की मोबाइल एकत्रित कर बिहार में मुख्य सरगना को बेचते हैं। सरगना इन मोबाइल से साइबर ठगी की घटना को अंजाम देता हैं। मंगलवार को एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने पुलिस लाइन में मामले का खुलासा किया। उन्होने बताया कि सीओ लालगंज अमर बहादुर के नेतृत्व में टीम सोमवार को गश्त पर निकली थी। तभी मुखबिर से मिली सूचना पर टीम ने लालगंज के तेंदुई टोल प्लाजा के पास से डीसीएम ट्रक में सवार आठ संदिग्ध को धर दबोचा। ट्रक की तलाशी लेने पर चोरी के 11605 मोबाइल, आठ बाइक बरामद हुए। जिसकी कुल कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है। आरोपियों के पास से 48800 रुपये भी मिले हैं।

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मदर बोर्ड, मेमेरो कार्ड को निकालते थे डाटा

पकड़े गए सभी आरोपी जामताड़ा गिरोह से जुड़े हैं। हैदराबाद समेत अन्य स्थानों से मोबाइल चुराकर बिहार में मुख्य सरगना को बेचते हैं। बिहार में बैठा सरगना मोबाइल से मदर बोर्ड, मेमेरो कार्ड को निकालकर जामताड़ा गिरोह को उपलब्ध कराता है। इन्ही मदर बोर्ड, मेमेरो कार्ड से जामताड़ा गिरोह के सदस्य डाटा रिकवर कर बेचते थे। इसके अलावा साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आठ आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।

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इन्हें किया गया है गिरफ्तार

आरोपी मोहम्मद अनारूल निवासी ब्रम्हाचारी हथियादिरा थाना रौतरा, कटिहार, बिहार

मोहम्मद दिल फराज निवासी कौवा मोड़ सिसिया थाना बरारी कटियार, बिहार

सीताबुल, निवासी हथिया दियहरा थाना रौतरा जिला कटिहार, बिहार

हसीबुर रहमान, निवासी बनेली थाना घाटा जिला पूर्णिया, बिहार

सबिर आलम निवासी बनेली थाना घाटा जिला पूर्णिया, बिहार

मोहम्मद अहमद निवासी हथिया डेरा थाना रौतरा कटिहार, बिहार

मोहम्मद हसन निवासी हथिया डेरा थाना रौतरा जिला कटिहार, बिहार

मोहम्मद सफीक निवासी हथिया डेरी थाना मुसिल जिला कटिहार, बिहार

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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