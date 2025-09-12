8 arrested including 4 women involved in prostitution in lodges and tent houses लॉज और टेंट हाउस में खुलेआम चल रहा था देह व्यापार का धंधा, 4 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News8 arrested including 4 women involved in prostitution in lodges and tent houses

लॉज और टेंट हाउस में खुलेआम चल रहा था देह व्यापार का धंधा, 4 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार

बलरामपुर पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार का खुलासा करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में चार पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। सभी के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज की गई है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बलरामपुरFri, 12 Sep 2025 06:49 PM
share Share
Follow Us on
लॉज और टेंट हाउस में खुलेआम चल रहा था देह व्यापार का धंधा, 4 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार

यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार का खुलासा करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में चार पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। सभी के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज की गई है। साथ ही पुलिस ने उन्हें न्यायालय भेजा है।

एसपी विकास कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि अमन लॉज (निकट रोडवेज बस स्टॉप, मोहल्ला सिविल लाइन) और मंगल टेंट हाउस (निकट टीटू सिनेमा, मोहल्ला पहलवारा) में देह व्यापार का धंधा चलता है। सूचना के आधार पर एएसपी विशाल पांडेय और सीओ ज्योति श्री के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। कार्रवाई के दौरान अमन लॉज से अनवर पुत्र कमालुद्दीन, सिराज पुत्र मोईद, बरकत अली पुत्र अमजद और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं, मंगल टेंट हाउस से सहजराम पुत्र रामलाल और दो महिलाओं को दबोचा गया।

एसपी ने बताया कि दोनों स्थानों पर अलग-अलग मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। विवेचना और आगे की विधिक कार्रवाई क्षेत्राधिकारी ललिया डॉ. जितेंद्र कुमार को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम यादव, उप निरीक्षक नंदकेश तिवारी, कांस्टेबल विजय बहादुर, विपिन कुमार, आकांक्ष प्रताप सिंह, महिला कांस्टेबल विद्यावती, रोशनी देवी, अंजली यादव, ब्रजान्तीराज और कांस्टेबल मुदित पटेल की टीम की सराहनीय भूमिका रही।

ये भी पढ़ें:लखनऊ से दो मासूम बच्चों का अपहरण, 10-10 लाख रुपये की मांगी फिरौती

मेरठ में छापा मारकर देह व्यापार का धंधा पकड़ा, 21 युवतियां बरामद

उधर, मेरठ के कबाड़ी बाजार इलाके में देह व्यापार के लिए बदनाम कोठों पर दोबारा जिस्मफरोशी कराई जा रही है। मिशन मुक्ति फाउंडेशन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियांक ने एसएसपी मेरठ से शिकायत की। सीओ कैंट के नेतृत्व में टीम बनाकर गुरुवार रात छापेमारी कराई। 40 पुलिसकर्मियों की टीम ने दो घंटे की कार्रवाई में पांच कोठा संचालिका, चार दलाल और एक ग्राहक के अलावा 21 युवतियों को बरामद किया। ब्रह्मपुरी थाने में नौ आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया है।

Balrampur News Balrampur Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |