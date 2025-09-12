लॉज और टेंट हाउस में खुलेआम चल रहा था देह व्यापार का धंधा, 4 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार

बलरामपुर पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार का खुलासा करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में चार पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। सभी के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज की गई है।

यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार का खुलासा करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में चार पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। सभी के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज की गई है। साथ ही पुलिस ने उन्हें न्यायालय भेजा है।

एसपी विकास कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि अमन लॉज (निकट रोडवेज बस स्टॉप, मोहल्ला सिविल लाइन) और मंगल टेंट हाउस (निकट टीटू सिनेमा, मोहल्ला पहलवारा) में देह व्यापार का धंधा चलता है। सूचना के आधार पर एएसपी विशाल पांडेय और सीओ ज्योति श्री के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। कार्रवाई के दौरान अमन लॉज से अनवर पुत्र कमालुद्दीन, सिराज पुत्र मोईद, बरकत अली पुत्र अमजद और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं, मंगल टेंट हाउस से सहजराम पुत्र रामलाल और दो महिलाओं को दबोचा गया।

एसपी ने बताया कि दोनों स्थानों पर अलग-अलग मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। विवेचना और आगे की विधिक कार्रवाई क्षेत्राधिकारी ललिया डॉ. जितेंद्र कुमार को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम यादव, उप निरीक्षक नंदकेश तिवारी, कांस्टेबल विजय बहादुर, विपिन कुमार, आकांक्ष प्रताप सिंह, महिला कांस्टेबल विद्यावती, रोशनी देवी, अंजली यादव, ब्रजान्तीराज और कांस्टेबल मुदित पटेल की टीम की सराहनीय भूमिका रही।

मेरठ में छापा मारकर देह व्यापार का धंधा पकड़ा, 21 युवतियां बरामद