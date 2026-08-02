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7वीं के छात्र की गजब गुंडई, स्कूल बस पर दोस्तों से कराया हमला; लहराए असलहे

By Ajay Singh
संवाददाता, गोरखपुर
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विद्यालय प्रशासन के अनुसार, शनिवार दोपहर बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान कक्षा सात के एक छात्र के इशारे पर कुछ युवक बाइक से बस का पीछा कर रहे थे। गोरखपुर के गगहा थाने से करीब 500 मीटर दूर अतायर मोड़ के पास बाइक सवार युवकों ने बस को ओवरटेक कर रोक लिया।

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7वीं के छात्र ने स्कूल बस पर दोस्तों से कराया हमला

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर स्कूली बच्चों से भरी एक बस पर अराजक तत्वों ने हमला कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया। बाइक सवार युवकों ने क्षेत्र में स्थित एक प्राइवेट स्कूल की बस को ओवरटेक कर बीच सड़क पर रोक लिया और बस का शीशा तोड़ दिया। आरोप है कि सातवीं के छात्र के इशारे पर कुछ युवक बस में घुस गए और असलहा लहराते हुए चालक और बच्चों को धमकाने लगे। घटना में दो छात्र घायल हो गए। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विद्यालय प्रशासन के अनुसार, छुट्टी के बाद शनिवार दोपहर करीब एक बजे बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि कक्षा सात के एक छात्र के इशारे पर कुछ युवक बाइक से बस का पीछा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गगहा थाने से करीब 500 मीटर दूर अतायर मोड़ के पास बाइक सवार युवकों ने बस को ओवरटेक कर रोक लिया। उन्होंने हाथ में पहने पंच और अन्य वस्तुओं से बस का पीछे का शीशा तोड़ दिया। आरोप है कि कुछ हमलावर बस में चढ़ गए और असलहा लहराते हुए बच्चों में दहशत फैलाने लगे।

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विद्यालय के प्रधानाचार्य ने गगहा थाने पहुंचकर घटना की तहरीर दी। गगहा के थानाध्यक्ष राजकुमार सरोज ने बताया कि तहरीर मिली है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई जल्द होगी। दिनदहाड़े स्कूली बच्चों से भरी बस पर हुए हमले से अभिभावकों और क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने स्कूल बसों की सुरक्षा बढ़ाने और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

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बस में चीखने लगे छोटे बच्चे

अचानक हुए हमले से बस में बैठे बच्चे चीखने-चिल्लाने लगे। शीशा टूटने से उड़े कांच के टुकड़े लगने से बस में बैठे दो छात्र घायल हो गए। चालक ने संयम और साहस का परिचय देते हुए बस को किसी तरह वहां से निकालकर सीधे विद्यालय परिसर पहुंचाया। सूचना मिलते ही विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। घायल छात्रों का प्राथमिक उपचार कराया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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