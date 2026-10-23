लाइक-व्यू का खेल था बेटी की सहेली से 75 साल के बूढ़े की शादी का ड्रामा! पति के पास लौटी रानी

यूपी के औरैया में 75 साल के बुजुर्ग का अपनी बेटी की 30 साल की सहेली से सगाई का मामला शादी से पहले ही खत्म हो गया है। 30 साल की युवती ने वीडियो जारी कर इस मामले को खत्म कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के औरैया में 75 साल के बुजुर्ग रामसुगर का बेटी की 30 साल की सहेली रानी के साथ शादी और सगाई का मामला केवल ड्रामा था। सोशल मीडिया पर लाइक-व्यू के लिए इस ड्रामे को रचा गया था। सस्ते प्रचार के चक्कर में रिश्तों का मजाक उड़ाया गया था। युवती ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर पूरे मामले का अंत कर दिया। इसकी जानकारी बुजुर्ग की बेटी राधा को हुई तो उसने नाराजगी जताई और वीडियो से ही पलटवार किया। इसके बाद रानी ने भी पूरे खेल का खुलासा कर दिया। कह दिया कि सबकुछ लाइक और व्यू के लिए ही किया गया था। कहा कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। इनके पिता के साथ हम असलियत में कैसे शादी कर लेते।

वायरल ड्रामे की मुख्य किरदार रानी ने शुक्रवार को कहा कि बुजुर्ग के साथ उसकी सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर उसका दूर रह रहा पति वापस लौट आया। इसके बाद मेरे घर में खूब लड़ाई हुई। उसे लेकर अब भी झगड़ा चल रहा है। मेरे पति का कहना है कि तलाक लिए बिना दूसरी शादी कैसे हो सकती है? बगल में मौजूद पति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब हमने तय किया है कि इनके ही साथ रहना है। अगर दोबारा शादी भी करनी होगी तो इन्हीं से करेंगे।

बुजुर्ग से सगाई कैंसिल, परिवार हुआ पूरा रानी ने अपनी सगाई को हालांकि ड्रामा से इनकार किया। उसका कहना है कि जिस समय उसे लगा कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, तब उसने सहेली राधा से बात की थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। रानी ने कहा कि बुजुर्ग के साथ जो सगाई हुई थी, वह अब पूरी तरह कैंसिल है। राधा अब भी शादी के लिए बोल रही है, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। अब मेरे पति वापस आ गए हैं और मेरा परिवार पूरा हो गया है।

पति को वरमाला पहनाकर दोबारा रचाई शादी नये जारी वीडियो में रानी ने अपने असली पति की तरफ इशारा करते हुए उन्हें फूलों का हार पहनाया और नया ड्रामा करते हुए उनके साथ दोबारा शादी भी की। वीडियो में रानी के दो छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, जिनकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि उसकी फैमिली अब कम्प्लीट हो गई है और उसे अब किसी से कोई मतलब नहीं है।

सहेली राधा और उसके परिवार को दी चेतावनी रानी ने अपनी सहेली राधा और उसके परिवार को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अब उनके बारे में कोई भी ब्लॉग या वीडियो सोशल मीडिया पर न डाला जाए। रानी ने साफ शब्दों में कहा कि राधा से कह दिया है कि अब मेरे बारे में न ब्लॉग डाले न कुछ। अब न हमारे फैमिली में घुसे। अब मुझे न राधा से मतलब है, न उसकी दीदी से और न ही उसके पापा (बुजुर्ग) से कोई लेना-देना है।

राधा ने जताई नाराजगी, बोली- धोखा हुआ है उधर, बुजुर्ग की बेटी राधा ने रानी के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे धोखा बताया है।कहा कि इस बारे में रानी और उसके परिवार से बात की जाएगी। उसने रानी को खूब भला बुरा भी सुनाया। इस दौरान बुजुर्ग के चेहरे पर भी उदासी साफ झलक रही थी।