लाइक-व्यू का खेल था बेटी की सहेली से 75 साल के बूढ़े की शादी का ड्रामा! पति के पास लौटी रानी
यूपी के औरैया में 75 साल के बुजुर्ग का अपनी बेटी की 30 साल की सहेली से सगाई का मामला शादी से पहले ही खत्म हो गया है। 30 साल की युवती ने वीडियो जारी कर इस मामले को खत्म कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के औरैया में 75 साल के बुजुर्ग रामसुगर का बेटी की 30 साल की सहेली रानी के साथ शादी और सगाई का मामला केवल ड्रामा था। सोशल मीडिया पर लाइक-व्यू के लिए इस ड्रामे को रचा गया था। सस्ते प्रचार के चक्कर में रिश्तों का मजाक उड़ाया गया था। युवती ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर पूरे मामले का अंत कर दिया। इसकी जानकारी बुजुर्ग की बेटी राधा को हुई तो उसने नाराजगी जताई और वीडियो से ही पलटवार किया। इसके बाद रानी ने भी पूरे खेल का खुलासा कर दिया। कह दिया कि सबकुछ लाइक और व्यू के लिए ही किया गया था। कहा कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। इनके पिता के साथ हम असलियत में कैसे शादी कर लेते।
वायरल ड्रामे की मुख्य किरदार रानी ने शुक्रवार को कहा कि बुजुर्ग के साथ उसकी सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर उसका दूर रह रहा पति वापस लौट आया। इसके बाद मेरे घर में खूब लड़ाई हुई। उसे लेकर अब भी झगड़ा चल रहा है। मेरे पति का कहना है कि तलाक लिए बिना दूसरी शादी कैसे हो सकती है? बगल में मौजूद पति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब हमने तय किया है कि इनके ही साथ रहना है। अगर दोबारा शादी भी करनी होगी तो इन्हीं से करेंगे।
बुजुर्ग से सगाई कैंसिल, परिवार हुआ पूरा
रानी ने अपनी सगाई को हालांकि ड्रामा से इनकार किया। उसका कहना है कि जिस समय उसे लगा कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, तब उसने सहेली राधा से बात की थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। रानी ने कहा कि बुजुर्ग के साथ जो सगाई हुई थी, वह अब पूरी तरह कैंसिल है। राधा अब भी शादी के लिए बोल रही है, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। अब मेरे पति वापस आ गए हैं और मेरा परिवार पूरा हो गया है।
पति को वरमाला पहनाकर दोबारा रचाई शादी
नये जारी वीडियो में रानी ने अपने असली पति की तरफ इशारा करते हुए उन्हें फूलों का हार पहनाया और नया ड्रामा करते हुए उनके साथ दोबारा शादी भी की। वीडियो में रानी के दो छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, जिनकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि उसकी फैमिली अब कम्प्लीट हो गई है और उसे अब किसी से कोई मतलब नहीं है।
सहेली राधा और उसके परिवार को दी चेतावनी
रानी ने अपनी सहेली राधा और उसके परिवार को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अब उनके बारे में कोई भी ब्लॉग या वीडियो सोशल मीडिया पर न डाला जाए। रानी ने साफ शब्दों में कहा कि राधा से कह दिया है कि अब मेरे बारे में न ब्लॉग डाले न कुछ। अब न हमारे फैमिली में घुसे। अब मुझे न राधा से मतलब है, न उसकी दीदी से और न ही उसके पापा (बुजुर्ग) से कोई लेना-देना है।
राधा ने जताई नाराजगी, बोली- धोखा हुआ है
उधर, बुजुर्ग की बेटी राधा ने रानी के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे धोखा बताया है।कहा कि इस बारे में रानी और उसके परिवार से बात की जाएगी। उसने रानी को खूब भला बुरा भी सुनाया। इस दौरान बुजुर्ग के चेहरे पर भी उदासी साफ झलक रही थी।
रानी का पलटवार, कहा- राधा के कहने पर ड्रामा किया
राधा के नाराजगी जताने और भला-बुरा कहने पर रानी ने भी पलटवार करते हुए नया वीडियो जारी किया। इसमें साफ कहा कि राधा के कहने पर ही सबकुछ ड्रामा किया था। उसने जो-जो कहा, मैंने वह-वह किया। उसे भी पता है कि सबकुछ नाटक हो रहा था। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर मैं उसके पिता से असलियत में शादी कैसे कर लूंगी। चेतावनी देते हुए कहा कि थोड़ा सोच समझकर बोलो। धमकाते हुए कहा कि यहीं पर तुम्हारी मिट्टी छांट देंगे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।