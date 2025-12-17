यूपी के इस शहर में मिला 750 बोरी जहरीला भुना चना, जांच में कैंसर वाले केमिकल की पुष्टि

संक्षेप: पकड़े गए भुने चने की कीमत करीब 18 लाख रुपये है। मिलावटी चने की यह खेप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगवाई गई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग अब इस सप्लाई चेन की भी जांच कर रहा है। जांच में चने में औरामाइन केमिकल की पुष्टि हुई। यह एक प्रतिबंधित रसायन है जिससे कैंसर सहित अन्य बीमारियों का जोखिम है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले दिनों गोरखपुर के लालडिग्गी क्षेत्र स्थित मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स के गोदाम में छापा मारकर केमिकलयुक्त 750 बोरी जहरीला भुना चना जब्त किया। मौके पर मोबाइल लैब (फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स) में की गई जांच में चने में औरामाइन केमिकल की पुष्टि हुई। यह एक प्रतिबंधित रसायन है जिससे कैंसर सहित अन्य बीमारियों का जोखिम है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से चने का नमूना लिया है, जिसे जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भुने हुए चने की कीमत करीब 18 लाख रुपये है। मिलावटी चने की यह खेप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगवाई गई थी। विभाग अब इस सप्लाई चेन की भी जांच कर रहा है।

कपड़ा रंगने के लिए होता है औरामाइन रसायन का इस्तेमाल जिला अस्पताल के डॉ. बीके सुमन ने बताया कि ‘औरामाइन’ मूल रूप से कपड़ा रंगने वाली डाई है। मुनाफाखोर चने को पीला और चमकदार दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका सेवन लिवर, किडनी को खराब कर सकता है और यह कैंसरकारी भी है।

क्या बोली पुलिस सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने कहा कि जांच में प्रथम दृष्टया ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन कर नकली उत्पादों का अवैध व्यापार सामने आया है। पता लगाया जा रहा है कि यह सामान कहां-कहां सप्लाई किया गया और इसमें और कौन लोग शामिल हैं।