आपका खाता रडार पर..., फोन पर ऐसा बोल 75 साल की रिटायर्ड टीचर से 4 दिन में 84 लाख वसूले

रूपाबल ने पुलिस को बताया कि उनके पति इफ्को में चीफ इंजीनियर थे। वह शिक्षिका थीं। पति के देहांत के बाद नौकरी छोड़ दी। वह आगरा आकर बस गईं। आराम से उनका जीवन कट रहा था। अचानक साइबर अपराधियों ने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। उनके पास 15 अप्रैल को व्हाट्स एप पर एक फोन आया।

UP News : उत्तर प्रदेश के आगरा के अदनबाग, दयालबाग (न्यू आगरा) की रहने वाली 75 वर्षीय रूपाबल को साइबर अपराधियों ने चार दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। उनसे 84 लाख रुपये ठग लिए। आरोप लगाया कि उन्होंने आतंकवादी संगठनों को फंडिंग की है। वह बुरी तरह घबरा गईं। घर में अकेली रहती हैं। दो बेटियां हैं। दोनों कनाडा रहती हैं। साइबर ठगी हुई है यह पता चलने के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। तहरीर के आधार पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

घटनाक्रम 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चला। रूपाबल ने पुलिस को बताया कि उनके पति इफ्को में चीफ इंजीनियर थे। वह शिक्षिका थीं। पति के देहांत के बाद नौकरी छोड़ दी। आगरा आकर बस गईं। सत्संगसभा से जुड़ गईं। आराम से उनका जीवन कट रहा था। अचानक साइबर अपराधियों ने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। उनके पास 15 अप्रैल को व्हाट्स एप पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। उनसे कहा कि मनी लॉड्रिंग के एक बड़े मामले में एक खाता रडार पर आया है। वह खाता उनके आधार नंबर पर खोला गया था। उस खाते से करोड़ों का धन इधर से उधर भेजा गया है। यह रकम आतंकवादी संगठन को मिली है। टेरर फंडिंग का यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बेहद गोपनीय रूप से जांच चल रही है।

किसी को पता चला तो उनकी जान को खतरा भी पैदा हो सकता है। यह सुनते ही वह घबरा गईं। अपनी सफाई पेश की। बताया कि वह तो वयोवृद्ध हैं। फोन करने वाले ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी नहीं होने तक उन्हें मदद करनी पड़ेगी। जांच में सहयोग नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे अपराध में तत्काल जमानत भी नहीं है। उसके बाद उनसे व्हाट्स एप पर अलग-अलग लोगों ने पूछताछ की। उनके खातों की जानकारी ली गई। उनमें जमा रकम जांच पूरी न होने तक एक खाते में ट्रांसफर करने को कहा गया। उन्हें बैंक जाकर आरटीजीएस के माध्यम से रकम ट्रांसफर की। इस दौरान भी उनके पास लगातार फोन आते रहे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि किसी से कुछ नहीं बोलना है। वह खामोश रहीं। बाद में पता चला कि यह मामला तो डिजिटल अरेस्ट का है। पुलिस ने मुकदमे के बाद कुछ खातों को फ्रीज कराया है।

84 लाख की लूट पर हिल जाती कमिश्नरेट पुलिस अपराध कम नहीं हुआ। अपराध का तरीका बदला है। साइबर क्राइम को लेकर पुलिस गंभीर ही नहीं है। यह मामला 84 लाख की लूट का होता तो पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी पीड़िता से बात करते। खुलासे के लिए टीमें बनाई जातीं। लखनऊ से भी मॉनीटरिंग की जाती। डिजिटल अरेस्ट के मामले में पुलिस का काम सिर्फ मुकदमा लिखने और खाता फ्रीज कराने तक सीमित रह गया है। एक भी मामले में वे लोग नहीं पकड़े गए जिन्होंने फोन किए थे। पुलिस की पहुंच भी सिर्फ खाते मुहैया कराने वालों तक सीमित रह गई है। 75 वर्षीय रूपाबल सत्संग सभा से जुड़ी हैं। दयालबाग में बड़ी संख्या में वयोवृद्ध रहते हैं। बच्चे विदेशों में हैं। आगे किसी और के साथ भी ऐसी वारदात हो सकती है। पुलिस ने ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाई। बुजुर्गों के लिए एक सेमिनार आयोजित कराया जा सकता था। उन्हें बताया जा सकता था कि किस तरह से साइबर अपराधी फंसा रहे हैं।