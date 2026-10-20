बेटी की सहेली से शादी करूंगा...बोले 75 साल के रामसुघर; स्वांग बताने वालों को चेतावनी भी दी

30 साल की युवती से सगाई करने वाले 75 साल के रामसुघर वीडियो जारी कर उन खबरों का खंडन किया जो इसे फॉलोअर्स बढ़ाने का स्वांग बता रहे थे। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही शादी करेंगे। वहीं जो इसे गलत बता रहे हैं, उसकी शिकायत पुलिस से करेंगे।

औरैया, संवाददाता। अपनी उम्र से 45 साल छोटी रानी से सगाई करने वाले 75 साल के रामसुघर से सोमवार रात एक वीडियो जारी कर उन खबरों का खंडन किया जो इसे फॉलोअर्स बढ़ाने का स्वांग बता रहे थे। रामसुघर ने बताया कि वह शादी कर रहे हैं...फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश बताते हुए झूठ फैलाया जा रहा है। रामसुघर का बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

औरैया जिले के सहार क्षेत्र के अरियारी गांव के रहने वाले रामसुघर के सगाई और हल्दी की रस्म वाले वीडियो चार दिन पहले सोशल मीडिया खूब वायरल हुए थे। इनमें वह बेटी की सहेली 30 वर्षीया रीना के साथ सगाई और हल्दी के कार्यक्रम करते हुए दिख रहे हैं। बातचीत के दौरान रामसुघर ने नवरात्र बाद शादी करने की बात भी कही थी। वहीं, सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में इसे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रचा गया स्वांग बताया। इस पर रामसुघर ने देर रात 40 सेकंड का एक वीडियो वायरल कर इसे अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि वह विवाह कर रहे हैं...जो लोग इसे स्वांग बता रहे हैं, उनकी शिकायत पुलिस से करेंगे। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्ट नहीं करता है।

रानी और रामसुघर के बीच कैसे हुआ प्यार? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी और रामसुघर केबीच लव स्टोरी की शुरुआत सोशल मीडिया पर रील बनाने से हुई। गौरतलब है कि रानी, रामसुगर की बेटी की सहेली हैं। रामसुमेर की बेटी इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वीडियो बनाकर पोस्ट करती हैं। इसी सिलसिले में अक्सर रानी उसके घर आया-जाया करती थी। इसी दौरान रामसुघर और रानी एक-दूसरे के करीब आ गए। दोनों के बीच मोहब्बत कब पैदा हो गई किसी को पता ही नहीं चला। सबकि नजरों से छिप-छिपाकर दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा और आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला लिया।

5 बच्चों के बाप हैं रामसुघर, रानी के भी 2 बच्चे 75 साल के रामसुघर एक बेटा और तीन बेटियों के पिता हैं। उनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। वहीं उनकी 30 साल की रानी भी शादीशुदा है। उसके दो बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि पत्नी के निधन और बच्चों के अपने परिवारों में व्यस्त होने के बाद रामसुघर अकेलापन महसूस कर रहे थे। रानी ने उनकी जिंदगी का वह अकेलापन दूर कर दिया। करीब दो सालों के जान-पहचान के बाद दोनों ने बाकी जीवन साथ बिताने का फैसला किया है।