75 की उम्र में ही-मैन का कमाल, पावर लिफ्टिंग में 5 गोल्ड के साथ दो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए

संक्षेप: बरेली के भगवान बंसल ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में ऐसा धमाल मचा दिया है। 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर भगवान ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किये। इस दौरान उन्होंने दो नए विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। 

Tue, 18 Nov 2025 03:26 PM
दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में यूपी के बरेली के भगवान बंसल ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई उन्हें ही-मैन के नाम से संबोधित करने लगा। 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर भगवान ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किये। इस दौरान उन्होंने दो नए विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किए।

रामपुर गार्डन निवासी भगवान बंसल पावरलिफ्टिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। भगवान ने 5 नवंबर से 9 नवंबर तक डरबन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान रॉ फुल पावर लिफ्टिंग, बेंच एक्विपड प्रेस और एक्विपड डेडलिफ्ट के पांच वर्गों में गोल्ड मेडल अपने नाम किये। रॉ बेंच प्रेस और एक्विपड डेडलिफ्ट के दो विश्व रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने दुनियाभर के प्रतिभागियों की सराहना प्राप्त की। आज उनके पास अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 20 स्वर्ण पदक और पांच विश्व रिकॉर्ड हैं। उनका दावा है कि दुनिया में किसी के पास इतने स्वर्ण पदक और विश्व रिकॉर्ड नहीं हैं।

1970 में शुरू की थी पावर लिफ्टिंग

भगवान बंसल ने 1970 में बिरला विद्या मंदिर नैनीताल से पावर लिफ्टिंग शुरू की थी। उस समय उनके कोच निर्माण मुखिया बॉक्सर गुरु जी थे। आज भी भगवान अपने पहले कोच को अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय देते हैं। उनका कहना है कि मुखिया जी की बताई बातों को मैं आज भी मानता हूं। उनके जैसा कोच मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा।

शुद्ध शाकाहारी हैं भगवान बंसल

आमतौर पर वेटलिफ्टिंग, पावरलिफ्टिंग जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले लोगों की डाइट में मांसाहार प्रमुखता से शामिल होता है। मगर, भगवान इस मामले में एक दम अलग है। वह शुद्ध शाकाहारी हैं। आज तक उन्होंने कभी अंडे का भी सेवन नहीं किया है। बीते 55 साल से वो रोजाना 3 घंटे अभ्यास करते हैं।

