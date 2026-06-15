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कानपुर में NSI कैंपस में बिना अनुमति कटे थे 723 हरे पेड़, निदेशक प्रो. सीमा परोहा सस्पेंड

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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ष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) परिसर में बिना वन विभाग की एनओसी के 722 हरे पेड़ों के कटान के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संस्थान की निदेशक प्रो. सीमा परोहा को निलंबित कर दिया है।

कानपुर में NSI कैंपस में बिना अनुमति कटे थे 723 हरे पेड़, निदेशक प्रो. सीमा परोहा सस्पेंड

यूपी के कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) परिसर में लगे 722 पेड़ों को काटने के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संस्थान की निदेशक प्रो. सीमा परोहा को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा की गई है।निलंबन के बाद संस्थान के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए अरविंद कुमार रावत, निदेशक (शर्करा), को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह अगले आदेश तक दोनों जिम्मेदारियां संभालेंगे।

इससे पहले 3 जून को वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की थी। एनएसआई की निदेशक समेत पांच लोगों व अज्ञात के खिलाफ कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक एनएसआई में हरियाली पर आरा चलाने के साथ सरकारी संपत्ति के गोलमाल का भांडा एनएसआई के ही कर्मचारी संगठनों ने फोड़ा था। एनएसआई के कर्मचारी संघ के मंत्री अजीत कुमार, सभापति अरविंद कुमार सविता की शिकायत पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई।

27 मई को क्षेत्रीय वन अधिकारी जांच करने के लिए एनएसआई गए थे। सुरक्षाकर्मियों ने बताया निदेशक की अनुमति के बगैर ताला नहीं खोला जाएगा। लिहाजा, टीम बगैर जांच किए लौट आई। 29 मई को परिसर में जांच न हो पाने पर वन विभाग ने उप प्रभागीय वन अधिकारी की अध्यक्षता में 30 मई को कमेटी का गठन किया। टीम ने 2 जून को एनएसआई की निदेशक से मुलाकात की। निदेशक टीम के साथ खुद काटे गए पेड़ों वाले स्थान पर गईं। वहीं, पेड़ काटे जाने के बाद लकड़ियों को रात में बाहर निकाला जाता है। वन दरोगा को निलंबित कर दिया गया। वन विभाग ने जांच उप प्रभागीय अधिकारी आशीष जैन को दी गई है।

संस्थान में बाहरी व अनजान लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान की ओर से निदेशक प्रो. सीमा परोहा से फोन कॉल, मैसेज व व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई पर जवाब नहीं मिला। मंगलवार देर रात से निदेशक से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बुधवार सुबह उन्होंने आंधी से पेड़ गिरने की करीब 95 फोटो भेजी, लेकिन जवाब नहीं दिया।

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655 बड़े पेड़ काटे गए, 67 बौने कनेर उजाड़े

एफआईआर में लिखा गया है कि एनएसआई परिसर में 655 बड़े वृक्ष और 67 बौने कनेर की अवैध कटान की गई थी। इनमें पोसोपिस, कंजी, नीम, कनेर, केसिया, श्यामिया, शीशम, यूकेलिप्टस, जंगल जलेबी, चिलबिल, सिरस, बॉटल ब्रश, गोल्ड मोहर, अर्रू, लसोढ़ा, छितवन, सुबबूल, गूलर के पेड़ हैं। 377 पेड़ों की ठूंठ पाई गई, जो छह माह के अंतराल में काटे गए थे। इस स्थल पर फार्म बनाए जाने की जानकारी निदेशक ने निरीक्षण के दौरान दी थी। 250 पेड़ों को जेसीबी से उखाड़ा गया था। इसके अलावा परिसर में 95 पेड़ों के ठूंठ मिले। इन सभी पेड़ों की लकड़ियां गायब मिलीं। परिसर में कुछ भंडारित लकड़ियां मिलीं, जो 8-10 माह पुरानी थीं। एफआईआर में लिखा है कि एनएसआई परिसर में काटे गए सभी वृक्ष सरकारी संपत्ति थे। इन पेड़ों की लकड़ी की बिक्री से मिले रुपयों को राजकोष में जमा कराया जाने का प्रावधान है। वहीं, वन विभाग ने बताया कि 8 जुलाई 2024 को एनएसआई प्रशासन ने नौ पेड़ों को काटने की मंजूरी ली थी, जिसकी आड़ में बिना मंजूरी के 722 पेड़ों को काटा गया।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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