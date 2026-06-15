कानपुर में NSI कैंपस में बिना अनुमति कटे थे 723 हरे पेड़, निदेशक प्रो. सीमा परोहा सस्पेंड

ष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) परिसर में बिना वन विभाग की एनओसी के 722 हरे पेड़ों के कटान के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संस्थान की निदेशक प्रो. सीमा परोहा को निलंबित कर दिया है।

यूपी के कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) परिसर में लगे 722 पेड़ों को काटने के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संस्थान की निदेशक प्रो. सीमा परोहा को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा की गई है।निलंबन के बाद संस्थान के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए अरविंद कुमार रावत, निदेशक (शर्करा), को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह अगले आदेश तक दोनों जिम्मेदारियां संभालेंगे।

इससे पहले 3 जून को वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की थी। एनएसआई की निदेशक समेत पांच लोगों व अज्ञात के खिलाफ कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक एनएसआई में हरियाली पर आरा चलाने के साथ सरकारी संपत्ति के गोलमाल का भांडा एनएसआई के ही कर्मचारी संगठनों ने फोड़ा था। एनएसआई के कर्मचारी संघ के मंत्री अजीत कुमार, सभापति अरविंद कुमार सविता की शिकायत पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई।

27 मई को क्षेत्रीय वन अधिकारी जांच करने के लिए एनएसआई गए थे। सुरक्षाकर्मियों ने बताया निदेशक की अनुमति के बगैर ताला नहीं खोला जाएगा। लिहाजा, टीम बगैर जांच किए लौट आई। 29 मई को परिसर में जांच न हो पाने पर वन विभाग ने उप प्रभागीय वन अधिकारी की अध्यक्षता में 30 मई को कमेटी का गठन किया। टीम ने 2 जून को एनएसआई की निदेशक से मुलाकात की। निदेशक टीम के साथ खुद काटे गए पेड़ों वाले स्थान पर गईं। वहीं, पेड़ काटे जाने के बाद लकड़ियों को रात में बाहर निकाला जाता है। वन दरोगा को निलंबित कर दिया गया। वन विभाग ने जांच उप प्रभागीय अधिकारी आशीष जैन को दी गई है।

संस्थान में बाहरी व अनजान लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान की ओर से निदेशक प्रो. सीमा परोहा से फोन कॉल, मैसेज व व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई पर जवाब नहीं मिला। मंगलवार देर रात से निदेशक से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बुधवार सुबह उन्होंने आंधी से पेड़ गिरने की करीब 95 फोटो भेजी, लेकिन जवाब नहीं दिया।