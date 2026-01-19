Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News72 year old man s dirty act was sending porn videos to an ma student
72 साल के बूढ़े की गंदी हरकत, एमए की छात्रा को भेज रहा था पोर्न वीडियो

संक्षेप:

Jan 19, 2026 11:31 pm ISTAjay Singh हिटी, मेरठ/गंगानगर
यूपी के मेरठ के गंगानगर क्षेत्र में रहने वाले एक 72 वर्षीय बुजुर्ग पर आरोप है कि वह एमए की छात्रा के मोबाइल पर पोर्न वीडियो भेज रहा था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आईटी एक्ट एवं छेड़छाड़ की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार छात्रा के पड़ोस में रहने वाले 72 साल के बुजुर्ग के हाथ युवती का मोबाइल नंबर लग गया। आरोप है कि बुजुर्ग ने युवती के मोबाइल पर पोर्न वीडियो भेजना शुरू कर दिया। पहले तो छात्रा को लगा कि गलती से भेज दिया गया होगा, लेकिन इसके बाद भी लगातार छात्रा के मोबाइल पर पोर्न वीडियो भेजी जाती रही। इससे परेशान होकर छात्रा ने जानकारी परिजनों को दी।

परिजन आरोपी बुजुर्ग के घर पहुंचे और उसके बेटे को इस बारे में बताया। बुजुर्ग के बेटे ने छात्रा के परिजनों को धमकाते हुए मौके से भगा दिया। छात्रा परिजनों के साथ गंगानगर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कानपुर में 13 साल की नाबालिग से रेप की कोशिश

वहीं, कानपुर की जूही पुलिस ने एक किशोरी से रेप का प्रयास करने के आरोपित को जेल भेज दिया है। पुलिस ने उसे जालपा नगर इलाके से गिरफ्तार किया। जूही थानाक्षेत्र के परमपुरवा इलाके में रहने वाली महिला ने 14 जनवरी को आरोपित के खिलाफ उसकी नाबालिग 13 साल की बेटी से दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला के मुताबिक वह दोपहर घर में खाना बना रही थी। उसकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान इलाके में रहने वाला मो.वहीद उसे बहाने से बुलाकर अपने घर ले गया। वहां बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की।

बेटी के शोर मचाने पर उसे छोड़कर भाग निकला। बेटी ने आपबीती बताई तो उसे लेकर थाने पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई। जूही थाना प्रभारी केके पटेल ने बताया कि नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से आरोपित की तलाश की जा रही थी। रविवार शाम उसके जालपा नगर इलाके में होने की जानकारी पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

