Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News72 flats built on land vacated from mukhtar ansari have been allotted cm yogi will hand over the keys today
मुख्तार अंसारी से खाली कराई जमीन पर बने 72 फ्लैट हुए आवंटित, सीएम योगी आज सौंपेंगे चाबी

मुख्तार अंसारी से खाली कराई जमीन पर बने 72 फ्लैट हुए आवंटित, सीएम योगी आज सौंपेंगे चाबी

संक्षेप: इन फ्लैटों की कीमत बाजार में लगभग 35 लाख रुपये आंकी गई है, जबकि एलडीए ने इन्हें महज 10.70 लाख रुपये में उपलब्ध कराया है। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह एक बड़ा मौका साबित हुआ है। लॉटरी में चयनित आवंटियों को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को स्वयं चाबी सौंपेंगे।

Wed, 5 Nov 2025 06:44 AMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में शुमार डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी की बहुमंजिला कोठी को ध्वस्त करने के बाद उस पर बनाए गए फ्लैट मंगलवार को गरीबों को आवंटित हो गए। एलडीए ने इस सरकारी निष्क्रांत भूमि पर 72 फ्लैट बनवाए हैं, जिनकी मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पारदर्शी तरीके से लॉटरी कराई गई। लॉटरी में चयनित आवंटियों को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को स्वयं चाबी सौंपेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

10.70 लाख रुपये कीमत

इन फ्लैटों की कीमत बाजार में लगभग 35 लाख रुपये आंकी गई है, जबकि एलडीए ने इन्हें महज 10.70 लाख रुपये में उपलब्ध कराया है। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह एक बड़ा अवसर साबित हुआ है।

लगातार 36 घंटे हुआ काम

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि एलडीए ने पंजीकरण से लेकर लॉटरी तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न की है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगातार 36 घंटे काम करके यह सुनिश्चित किया कि लाभार्थियों को बिना विलंब उनके मकान का अधिकार मिल सके।

लखनऊ में 78 पार्किंग को हरी झंडी, टेंडर जल्द

वहीं, नगर आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई पार्किंग प्रबंधन समिति की बैठक में शहर के 78 पार्किंग स्थलों की सूची को स्वीकृति दे दी गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) अशोक कुमार सिंह, एडीएम सिटी (पूर्व) महेंद्र पाल सिंह सहित परिवहन विभाग, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, मेट्रो रेल निगम, सेतु निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर अभियंता शामिल हुए। बैठक में शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र द्वारा नगर क्षेत्र में किए गए पार्किंग सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में 78 पार्किंग स्थलों की भौगोलिक स्थिति और उनकी पार्किंग क्षमता के आधार पर सूची बनाई गई थी। समिति ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट को उचित बताते हुए इसे पार्किंग नियमावली 2025 के अनुरूप माना और उसी आधार पर निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।

शेड, पेयजल और शौचालय की सुविधा

समिति ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निविदा जारी करने से पहले सभी पार्किंग स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे छाया, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। यदि किसी स्थल के स्थान निर्देशांक (कॉर्डिनेट) में बदलाव की आवश्यकता पाई जाती है तो वह समिति के निर्णय से ही किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:सोना-चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव, जानें आज का ताजा भाव
ये भी पढ़ें:मुख्तार से खाली कराई जमीन पर बने 72 फ्लैट्स की लॉटरी, पॉश इलाके में बसेंगे गरीब
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |