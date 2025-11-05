मुख्तार अंसारी से खाली कराई जमीन पर बने 72 फ्लैट हुए आवंटित, सीएम योगी आज सौंपेंगे चाबी

संक्षेप: इन फ्लैटों की कीमत बाजार में लगभग 35 लाख रुपये आंकी गई है, जबकि एलडीए ने इन्हें महज 10.70 लाख रुपये में उपलब्ध कराया है। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह एक बड़ा मौका साबित हुआ है। लॉटरी में चयनित आवंटियों को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को स्वयं चाबी सौंपेंगे।

यूपी की राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में शुमार डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी की बहुमंजिला कोठी को ध्वस्त करने के बाद उस पर बनाए गए फ्लैट मंगलवार को गरीबों को आवंटित हो गए। एलडीए ने इस सरकारी निष्क्रांत भूमि पर 72 फ्लैट बनवाए हैं, जिनकी मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पारदर्शी तरीके से लॉटरी कराई गई। लॉटरी में चयनित आवंटियों को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को स्वयं चाबी सौंपेंगे।

10.70 लाख रुपये कीमत इन फ्लैटों की कीमत बाजार में लगभग 35 लाख रुपये आंकी गई है, जबकि एलडीए ने इन्हें महज 10.70 लाख रुपये में उपलब्ध कराया है। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह एक बड़ा अवसर साबित हुआ है।

लगातार 36 घंटे हुआ काम एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि एलडीए ने पंजीकरण से लेकर लॉटरी तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न की है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगातार 36 घंटे काम करके यह सुनिश्चित किया कि लाभार्थियों को बिना विलंब उनके मकान का अधिकार मिल सके।

लखनऊ में 78 पार्किंग को हरी झंडी, टेंडर जल्द वहीं, नगर आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई पार्किंग प्रबंधन समिति की बैठक में शहर के 78 पार्किंग स्थलों की सूची को स्वीकृति दे दी गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) अशोक कुमार सिंह, एडीएम सिटी (पूर्व) महेंद्र पाल सिंह सहित परिवहन विभाग, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, मेट्रो रेल निगम, सेतु निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर अभियंता शामिल हुए। बैठक में शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र द्वारा नगर क्षेत्र में किए गए पार्किंग सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में 78 पार्किंग स्थलों की भौगोलिक स्थिति और उनकी पार्किंग क्षमता के आधार पर सूची बनाई गई थी। समिति ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट को उचित बताते हुए इसे पार्किंग नियमावली 2025 के अनुरूप माना और उसी आधार पर निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।