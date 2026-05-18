छह महीने के अंदर यूपी में 714 नए EV चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे; पंप से एक्सप्रेसवे तक घटेगा सफर का तनाव

इलेक्ट्रॉनिक वेहकिल का सफर किफायती और हर लिहाज से फायदेमंद तो है लेकिन इस इस दौरान बैटरी खत्म होने की टेंशन हमेशा बनी रहती है। हालांकि कंपनियां फुली चार्ज बैटरी की रेंज बढ़ाने पर लगातार काम कर रही हैं। इसमें हर दिन कुछ न कुछ बेहतरी भी देखने को मिल रही है। इस बीच EV वालों के लिए एक गुड न्यूज आई है।

UP News : ईरान युद्ध के ताप से पेट्रोल-डीजल, सीएनजी के महंगे होते जाने की खबरों के बीच इलेक्ट्रॉनिक वेहकिल (EV) वालों के लिए गुड न्यूज है। सफर के दौरान बैटरी खत्म होने का उनका तनाव अब काफी हद तक कम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत आठ राज्यों और पीएसयू को 4800 नए चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है। ये नए चार्जिंग स्टेशन हाईवे-एक्सप्रेसवे, पेट्रोल पंप और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। इन्हें लगाने का काम अगले छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक वेहकिल चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए पहले चरण में 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही केंद्र ने अगले चरण के लिए भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे हैं।

बता दें कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने के साथ ही वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रानिक वेहकिल (EV) को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन रेंज एंजाइटी यानी इलेक्ट्रानिक वेहकिल में सफर करने वाले लोगों का वह डर जो उन्हें अपनी गाड़ी की बैटरी खत्म होने और बीच रास्ते फंस जाने की आशंका के चलते होता है, एक बड़ी बाधा है। अब जब ईरान-अमरीका-इजराइल युद्ध के चलते पूरी दुनिया एक नए तरह के फ्यूल संकट से जूझ रही है, सरकार ने एक बार फिर ईवी को बढ़ावा देने की नीति पर जोर दिया है।

इस नीति के तहत रास्तों पर पर्याप्त चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था करने की कोशिश प्रमुख है। इसी कोशिश के तहत केद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत आठ राज्यों और पीएसयू को कुल 4800 नए चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दी। इनमें उत्तर प्रदेश में 714 चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। जिनके लिए 61.33 करोड़ रुपए स्वीकृ़त किए गए हैं। इसी तरह राजस्थान में 591 चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। 81.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 577 चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। इनके लिए 39.79 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।