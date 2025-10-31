जीव विज्ञान के एक पद पर सर्वाधिक 707 ने की दावेदारी, एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती का हाल

संक्षेप: यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धा जीव विज्ञान विषय में हैं। जीव विज्ञान विषय में 214 पदों के सापेक्ष 1,51,366 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। यानि जीव विज्ञान में एक सीट पर औसतन 707 अभ्यर्थी मैदान में हैं।

Fri, 31 Oct 2025 08:39 AM

उत्रत प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धा जीव विज्ञान विषय में हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सात साल बाद शुरू हुई भर्ती में 7385 पदों के लिए 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रोचक बात है कि जीव विज्ञान विषय में 214 पदों के सापेक्ष 1,51,366 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। यानि जीव विज्ञान में एक सीट पर औसतन 707 अभ्यर्थी मैदान में हैं। सामाजिक विज्ञान के 701 पदों पर 2,09,575 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा है। इस विषय में एक पद पर तकरीबन 299 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

15 में से 14 विषयों की परीक्षा तिथि घोषित गणित के 1093 पदों पर 1,86,993 जबकि हिंदी के 687 पद पर 1,29,514 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन दोनों विषयों में एक पद पर क्रमश: 171 और 189 अभ्यर्थी मैदान में हैं। आयोग ने 15 में से 14 विषयों की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है जो कि दिसंबर और जनवरी में प्रस्तावित है। कंप्यूटर विषय की परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हो सकी है। कंप्यूटर विषय के 1056 पदों के सापेक्ष 70,496 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें प्रत्येक सीट पर औसतन 67 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है।

विषयवार रिक्त पद और आवेदन की संख्या विषय--- पद ---आवेदन

हिंदी--- 687--- 129514

अंग्रेजी--- 653--- 111266

सामाजिक विज्ञान 701--- 209575

जीव विज्ञान 214--- 151366

विज्ञान--- 1337--- 102953

गणित ---1093--- 186993

उर्दू ---120--- 8765

कंप्यूटर ---1056 --- 70496

संस्कृत--- 182--- 40403

कला ---578--- 19748

संगीत--- 65--- 3729

वाणिज्य--- 58--- 66165

शारीरिक शिक्षा 258 ---34290

गृह विज्ञान 369--- 89223

कृषि ---14 ---11753