तोता हमारे पास है! 50 हजार के लिए 700 लोगों ने किया फोन, तलाश में खर्च हुए वकील के एक लाख रुपये

आगरा में वकील के घर से लापता हुआ पालतू तोता अब चर्चा का विषय बन गया है। 50 हजार रुपये के इनाम के लिए करीब 700 लोगों कॉल किया। लोगों ने दावा किया कि माऊ उनके पास है, लेकिन अभी तक कोई भी दावा सही साबित नहीं हुआ।

UP News: यूपी के आगरा में आयकर अधिवक्ता के घर से लापता हुआ पालतू तोता ‘माऊ’ अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा के बाद अब तक करीब 700 लोग तोता मालिक से संपर्क कर चुके हैं। कई लोगों ने दावा किया कि माऊ उनके पास है, लेकिन अभी तक कोई भी दावा सही साबित नहीं हुआ। दो लोग तो अपने साथ तोता लेकर अधिवक्ता के घर भी पहुंचे, लेकिन पहचान होने पर पता चला कि वह माऊ नहीं है। वहीं, वकील के अभी तक एक लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा के बाद शहर में माऊ की तलाश अभियान का रूप ले चुकी है। बोदला चौराहे समेत शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। शनिवार सुबह से ही तोता मालिक सुनील कुमार सिंह के मोबाइल पर लगातार फोन आ रहे हैं। हर कॉल करने वाला दावा कर रहा है कि उसके पास माऊ है। करीब 150 लोगों ने तोते की फोटो और वीडियो भी भेजी, लेकिन कोई भी माऊ नहीं निकला। तोते की तलाश में जुटे परिवार के पास कई कॉल तो स्थानीय शहरवासियों के रहे लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि देश के अलग-अलग राज्यों से भी तोता मालिक के पास फोन आ रहे हैं। कॉल करने वाला हर शख्स तोता मालिक से यही दावा कर रहा है कि असली तोता माऊ उसके पास है। तोता मालिक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गुजरात, झारखंड, पटियाला, हरियाणा, नोएडा, जमशेदपुर, रांची, दिल्ली, नासिक और बिहार से कॉल आ चुके हैं।

50 हजार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार लोग 50 हजार का इनाम पाने की लालच में कई लोग तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तोता मालिक ने बताया कि उनके माऊ के पंख और नीचे वाली चोंच पर ब्लैक स्पाट्स हैं। इस जानकारी के बाद तोता मालिक के पास जितने भी फोन कॉल्स आये हैं। सभी ने दावा किया है कि उनके पास जो तोता है। उसकी नीचे वाली चोंच काली हैं। तोता मालिक ने बताया कि कुछ लोगों ने तो इनाम की लालच में अपने तोते को माऊ साबित करने के लिये चोंच और पंखों पर काला रंग तक कर दिया।

80 हजार रुपये होर्डिंग लगाने पर खर्च हुए सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अब तक वह अपने तोते की तलाश में करीब एक लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। इसमें करीब 80 हजार रुपये होर्डिंग लगाने पर खर्च हुए हैं। प्रतिदिन चार हजार पंपलेट बंटवाए जा रहे हैं और शहरभर में करीब पांच हजार पोस्टर भी चस्पा कराए जा चुके हैं। 13 जुलाई से परिवार लगातार तोते की तलाश में जुटा है। जहां भी उसके होने की सूचना मिलती है, परिवार तुरंत वहां पहुंच जाता है।