70 साल की बुजुर्ग महिला का रेप, मुंह में कपड़ा ठूंसकर पीटा भी; यूपी में ड्राइवर की शर्मनाक करतूत
यूपी में 70 साल की बुजुर्ग महिला से रेप की घटना सामने आई है। दरिंदगी का विरोध करने पर बुजुर्ग महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसकर पिटाई भी की। पुलिस एक संदिग्ध ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया उससे पूछताछ कर रही है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक घटना सामने आई है। इटौंजा इलाके के एक गांव में सोमवार देर रात खेत के लिए घर से निकली 70 साल की बुजुर्ग महिला को दरिंदे ट्रक चालक ने दबोच लिया। छेड़छाड़ करने लगा। वृद्धा ने भागने की कोशिश की तो उसे जमकर पीटा, अपहरण कर हत्या की धमकी दी। मुंह में कपड़ा ठूंसकर कर रेप किया। वृद्धा की हालत बदहवाश देख दरिंदा भाग निकला। पुलिस ने वृद्धा को अस्पताल भेजा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक संदिग्ध ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया उससे पूछताछ कर रही है।
एक गांव में रहने वाली वृद्धा सोमवार देर रात शौंच के लिए निकली थी। घर से करीब 300 मीटर दूरी पर पीछे से आए दरिंदे ने पकड़ लिया। खींचकर एक मकान के पीछे खींच ले गया। विरोध पर वृद्धा को पीटा। उसने चीखने की कोशिश की तो मुंह में कपड़ा ठूंसकर जमीन पर गिरा दिया। रेप किया हालत बिगड़ती देख भाग निकला। वृद्धा बदहवाश हालत में कुछ देर तक पड़ी रही। हालत सामान्य होने पर वह किसी तरह घर की ओर चली। वृद्धा के शोर मचाने पर घर और मोहल्ले वाले आ गए। परिवारीजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची। वृद्धा को इलाज के लिए राम सागर मिश्र अस्पताल बीकेटी भेजा गया।
इंस्पेक्टर सोबरन सिंह ने बताया कि वृद्धा के परिवारीजन की तहरीर पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक पूछताछ में वृद्धा ने संदिग्ध को पहचानने से इंकार किया है। घटनास्थल को जाने वाले मार्ग पर लगे सीसी कैमरों की पड़ताल की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी और कार्रवाई की जाएगी।
शोर मचाने पर दी थी अपहरण और हत्या धमकी
इलाज के दौरान होश में आने पर वृद्धा ने पुलिस को बताया कि मकान के पास एक ट्रक खड़ा था। जब वह शौंच के लिए जा रही थी तो ट्रक के पीछे से आए एक युवक ने उसे पकड़ा। मकान के पीछे खींच ले गया। विरोध पर उसने अपहरण कर हत्या की धमकी दी थी। धमकी से डर गई। इसके बाद दरिंदे ने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और दुष्कर्म कर भाग निकला।
निर्माणाधीन इमारत में सीमेंट लेकर आया था ट्रक चालक
ग्रामीणों के मुताबिक हाईवे के निकट एक निर्माणाधीन इमारत है। चालक ट्रक में सीमेंट लोड कराकर उसी इमारत के लिए आया था। आशंका है उसी ने दुष्कर्म किया और फिर भाग निकला। देर रात वह ट्रक घटनास्थल के पास ही इमारत के बाहर खड़ा था।
अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी ट्विंकल जैन ने कहा कि पीड़िता के परिवारीजन की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में तीन टीमें गठित की गई हैं। पुलिस टीम दबिश दे रही है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।
,
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें