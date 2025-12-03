Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News70 year old woman living alone was robbed and murdered her dead body found in this state in her home
अकेले रह रहीं 70 वर्षीय महिला की लूटपाट के बाद हत्या, घर में इस हाल में मिला शव

अकेले रह रहीं 70 वर्षीय महिला की लूटपाट के बाद हत्या, घर में इस हाल में मिला शव

संक्षेप:

70 वर्षीय वृद्धा नीलिमा श्रीवास्तव घर में अकेले रहती थीं। यह दुस्साहसिक वारदात बुधवार तड़के हुई। बदमाशों ने अकेले रह रही 70 वर्षीय नीलिमा श्रीवास्तव के घर धावा बोला। बदमाशों ने नीलिमा की हत्या कर दी। अलमारी और लाकर तोड़कर नकदी और जेवर लूट लिए। उनके हाथ में पड़े सोने के कंगन भी निकाल ले गए।

Wed, 3 Dec 2025 11:45 AMAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में अकेली रह रहीं 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई हैं। बुधवार की सुबह घर में उनका शव मिला। घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त मिला। ऐसा लग रहा है कि लूटपाट के दौरान गला घोंटकर उनकी हत्या की गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। टीम ने मौके से वारदात के सबूत इक्ट्ठा किए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना लखनऊ के जानकीपुरम इलाके की जानकी विहार कॉलोनी यशोदापुरम में हुई। मिली जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय वृद्धा नीलिमा श्रीवास्तव घर में अकेले रहती थीं। मिली जानकारी के अनुसार यह दुस्साहसिक वारदात बुधवार तड़के हुई। बदमाशों ने अकेले रह रही 70 वर्षीय नीलिमा श्रीवास्तव के घर धावा बोला। बदमाशों ने नीलिमा की हत्या कर दी। अलमारी और लाकर तोड़कर नकदी और जेवर लूट लिए। उनके हाथ में पड़े सोने के कंगन भी निकाल ले गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस क सीसी फुटेज में एक संदिग्ध साल ओढ़े जाते दिखा है।

रिश्तेदार विजय कुमार के मुताबिक नीलिमा के बेटे विभोर की वर्ष 2018 में बीमारी से मौत हो गई थी। उनकी बहू रितु मायके गई थी। नीलिमा घर पर अकेली थी। बुधवार सुबह करीब सात बजे घर का दरवाजा खुला देख पड़ोस में रहने वाला दीप अंदर पहुंचा। वहां औंधे मुंह रितु पड़ी थी। उसने घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे तो अंदर अलमारी खुली थी। लॉक टूटा था। सारा सामान आस्त व्यवस्त था। घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई।

इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद कुमार तिवारी एडीसीपी उत्तरी गोपी नाथ सोनी और एसीपी अलीगंज पहुंचे। फोरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एडीसीपी ने बताया कि एक संदिग्ध रात 2:33 बजे नीलिमा की घर की ओर जाते दिखा है। वह साल ओढ़े है। घटना के राजफाश के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। संदिग्ध की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में सुबह-सुबह एनकाउंटर, शातिर चोर को लगी गोली; मिला तमंचा-DVR और ये सामान
ये भी पढ़ें:इतने क्षेत्रफल तक के घर-दुकान का 1 रुपए में पास होगा नक्शा, योगी सरकार का फैसला
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |