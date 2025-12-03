अकेले रह रहीं 70 वर्षीय महिला की लूटपाट के बाद हत्या, घर में इस हाल में मिला शव

संक्षेप: 70 वर्षीय वृद्धा नीलिमा श्रीवास्तव घर में अकेले रहती थीं। यह दुस्साहसिक वारदात बुधवार तड़के हुई। बदमाशों ने अकेले रह रही 70 वर्षीय नीलिमा श्रीवास्तव के घर धावा बोला। बदमाशों ने नीलिमा की हत्या कर दी। अलमारी और लाकर तोड़कर नकदी और जेवर लूट लिए। उनके हाथ में पड़े सोने के कंगन भी निकाल ले गए।

यूपी की राजधानी लखनऊ में अकेली रह रहीं 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई हैं। बुधवार की सुबह घर में उनका शव मिला। घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त मिला। ऐसा लग रहा है कि लूटपाट के दौरान गला घोंटकर उनकी हत्या की गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। टीम ने मौके से वारदात के सबूत इक्ट्ठा किए।

घटना लखनऊ के जानकीपुरम इलाके की जानकी विहार कॉलोनी यशोदापुरम में हुई। मिली जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय वृद्धा नीलिमा श्रीवास्तव घर में अकेले रहती थीं। मिली जानकारी के अनुसार यह दुस्साहसिक वारदात बुधवार तड़के हुई। बदमाशों ने अकेले रह रही 70 वर्षीय नीलिमा श्रीवास्तव के घर धावा बोला। बदमाशों ने नीलिमा की हत्या कर दी। अलमारी और लाकर तोड़कर नकदी और जेवर लूट लिए। उनके हाथ में पड़े सोने के कंगन भी निकाल ले गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस क सीसी फुटेज में एक संदिग्ध साल ओढ़े जाते दिखा है।

रिश्तेदार विजय कुमार के मुताबिक नीलिमा के बेटे विभोर की वर्ष 2018 में बीमारी से मौत हो गई थी। उनकी बहू रितु मायके गई थी। नीलिमा घर पर अकेली थी। बुधवार सुबह करीब सात बजे घर का दरवाजा खुला देख पड़ोस में रहने वाला दीप अंदर पहुंचा। वहां औंधे मुंह रितु पड़ी थी। उसने घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे तो अंदर अलमारी खुली थी। लॉक टूटा था। सारा सामान आस्त व्यवस्त था। घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई।