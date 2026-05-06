70 की उम्र में 30 साल की महिला से रचाई शादी; गांव वाले ही बने अगुआ और घराती-बाराती
मऊ जिले के घोसी में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 30 वर्षीय महिला रीमा देवी से शादी रचाई है। बुजुर्ग की पत्नी और महिला के पति का देहांत हो चुका था। ग्रामीणों ने ही इस शादी की पहल की और पूरा सहयोग देकर शिव मंदिर में शादी कराई।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी तहसील अंतर्गत नगर क्षेत्र में एक भावनात्मक पल देखने को मिला। यहां मझवारा मोड़ स्थित प्रसिद्ध नरोखर पोखरा के शिव मंदिर में 70 वर्षीय बुजुर्ग लालचंद ने 30 वर्षीय महिला रीमा देवी के साथ सात फेरे लिए। इस शादी की खास बात यह रही कि इसमें कोई बाहरी मेहमान नहीं, बल्कि गांव के लोग ही अगुआ, बाराती और घराती बने।
अकेलेपन और मजबूरी ने मिलाए हाथ
कल्याणपुर निवासी लालचंद (70 वर्ष) का जीवन पिछले एक साल से काफी संघर्षपूर्ण बीत रहा था। उनकी पत्नी का निधन वर्ष 2023 में लंबी बीमारी के कारण हो गया था। संतानें अपने जीवन में व्यस्त थीं और उम्र के इस पड़ाव पर अकेलापन लालचंद के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उनके बुढ़ापे की लाठी बन सके।
दूसरी ओर, आजमगढ़ जिले के नूरुद्दीनपुर की रहने वाली रीमा देवी (30 वर्ष) के पति की मृत्यु भी कुछ साल पहले बीमारी से हो गई थी। रीमा के सामने अपने दो छोटे बच्चों की परवरिश का बड़ा संकट था। विधवा होने के कारण सामाजिक दबाव और आर्थिक तंगी उनके जीवन को दुश्वार बना रही थी। वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहती थीं।
गांव वालों की सराहनीय पहल
जब गांव के संभ्रांत लोगों को इन दोनों की परिस्थितियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने एक अनोखी पहल की। ग्रामीणों ने महसूस किया कि यदि लालचंद को बुढ़ापे में सहारा मिल जाए और रीमा के बच्चों को पिता का साया व सुरक्षित भविष्य, तो दोनों का जीवन संवर सकता है। ग्रामीणों ने दोनों पक्षों से बातचीत की। लालचंद ने उदारता दिखाते हुए रीमा के साथ-साथ उनके दोनों बच्चों को भी अपनाने की जिम्मेदारी ली।
शिव मंदिर में सादगी से शादी
दोनों के तैयार होने पर शादी की तैयारी हुई और नरोखर पोखरा स्थित भगवान शिव के मंदिर में सादगीपूर्ण तरीके से विवाह संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने मिलकर शादी की रस्में पूरी कराईं। लालचंद ने रीमा की मांग भरी और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। मंदिर परिसर में मौजूद सैकड़ों लोग इस अनोखे मिलन के गवाह बने। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो मजबूरियों का सहारा है, जिसने समाज को सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।