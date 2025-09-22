7 शिक्षकों से होगी 70 लाख रुपए की रिकवरी, फर्जी नियुक्ति और प्रमोशन के बाद खुला खेल

यूपी के रामपुर में फर्जी नियुक्ति, फर्जी पदोन्नति के बाद अब अनियमित वेतन भुगतान मामला सामने आया। 7 शिक्षकों से 70 लाख रुपए की रिकवरी होगी। बीएसए कार्यालय ने आदेश जारी किया है।

यूपी का बेसिक शिक्षा कार्यालय घपलों का गढ़ बन चुका है। रामपुर में फर्जी नियुक्ति, फर्जी पदोन्नति के बाद अब अनियमित वेतन भुगतान का मामला उजागर हुआ है। सात शिक्षकों से 70 लाख की वसूली की जानी है। लेकिन, बीएसए कार्यालय से अभी वसूली का आदेश जारी नहीं हुआ है।

नौ जून 2014 को शासन द्वारा आदेश दिया गया था कि जिसकी पदोन्नति एक जनवरी 2006 से एक दिसंबर 2008 के बीच हुई है ,उन शिक्षकों को पदोन्नति की तिथि से 17140 का वेतनमान मिलेगा। जनपद में इस तिथि के बाद पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों के विकल्प तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी श्याम किशोर तिवारी ने निरस्त कर दिए थे। इसे लेकर कुछ शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी परंतु कोर्ट द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया और यह प्रकरण अभी भी लंबित है।

आरोप था कि मई 2018 में इन शिक्षकों ने लेखा कार्यालय से संपर्क स्थापित कर अपने वेतन में 17140 का लाभ अंकित कर लिया। इसकी शिकायत जब शासन से शिकायत की गई तब शासन द्वारा ऑडिट टीम भेजकर इसका निरीक्षण जुलाई 2021 में कराया गया था। जिसके आधार पर जनपद के सात शिक्षकों का भुगतान नियम विरुद्ध पाया गया। इस ऑडिट की रिपोर्ट वित्त नियंत्रक बेसिक द्वारा महानिदेशक को प्रेषित की गई थी।

शासन द्वारा 29 जुलाई 2025 में बुलाई गई समीक्षा बैठक में इस विषय पर गहन चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में रामपुर बेसिक शिक्षा अधिकारी और वित्त एवं लेखा अधिकारी को विशेष हिदायत देकर उन्हें आठ अगस्त को फिर से तलब किया। इसमें शिक्षकों को हुए अधिक भुगतान और वर्तमान सही मूल वेतन की जानकारी दी गई और अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अधिकृत बताया। वित्त एवं लेखा अधिकारी की आख्या पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा माह अगस्त से इनका वेतन संशोधन कर दिया गया है।

रामपुर बीएसए कल्पना देवी ने बताया कि इस मामले में संलिप्त पाए शिक्षकों का वेतन संशोधित कर दिया गया है। साथ ही इन सबको को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच जारी है।

शिक्षकों से होगी इतनी वसूली एक शिक्षक से 10 लाख 22 हजार 349 रूपये और पांच शिक्षिकाओं से अलग-अलग 10 लाख दो हजार 993 रूपये और एक अन्य शिक्षिका से 9 लाख 71 हजार 895 रूपये की रिकवरी की जानी है। कुल मिलाकर करीब 70 लाख रुपए की वसूली की जानी है।