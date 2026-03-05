Hindustan Hindi News
यूपी में सात साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, घर में अचेत मिली थी लड़की, पुलिस बोली-फांसी लगाई

Mar 05, 2026 06:18 pm ISTDinesh Rathour शाहजहांपुर
शाहजहांपुर जिले के रोजा थाना क्षेत्र में बुधवार को सात साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पैनल से पोस्टमार्टम कराया।

यूपी में सात साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, घर में अचेत मिली थी लड़की, पुलिस बोली-फांसी लगाई

यूपी के शाहजहांपुर जिले के रोजा थाना क्षेत्र में बुधवार को सात साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पैनल से पोस्टमार्टम कराया। मामले में मां ने दो लोगों पर बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है।

जलालाबाद क्षेत्र की रहने वाली एक महिला रोजा थाना क्षेत्र में किराये के मकान में अपने चार बच्चों के साथ रह रही है। वह घरों में काम कर परिवार का पालन-पोषण करती है। बुधवार को वह काम पर गई हुई थी। इसी दौरान घर में मौजूद उसकी सात साल की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि बच्ची ने जीने में लगे से बच्ची ने फांसी लगाई है।

पड़ोसियों ने दी थी तबीयत खराब होने की सूचना

महिला के अनुसार, पड़ोसियों से उसे बेटी की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। इस पर वह तुरंत घर पहुंची तो बच्ची अचेत अवस्था में मिली। वह उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि इलाके के दो लोगों ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। महिला का कहना है कि शाम को जब वह घर लौटी तो दोनों आरोपियों ने उसे धमकाते हुए कहा कि उन्होंने ही उसकी बेटी को मारा है और जो करना है कर ले। महिला ने यह भी बताया कि उसके अन्य बच्चों ने दोनों लोगों को घर की छत से भागते हुए देखा था।

पुलिस की जांच में अलग तथ्य

दूसरी ओर पुलिस की जांच में अलग तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक, महिला घर में ताला लगाकर काम पर चली गई थी और घर में चार बच्चे मौजूद थे। इसी दौरान आठ साल की बच्ची ने घर के जीने में लगे जाल से दुपट्टे की किनारी काटकर फांसी लगा ली। बच्चों ने उसे लटका हुआ देखा तो चाकू से कपड़ा काटकर नीचे उतारा। पड़ोसियों को आवाज दी तो दूसरी चाबी छत से फेंकी गई। सामने वाले पड़ोसी ने दरवाजा खोला और बच्ची की मां को सूचना दी। बच्ची को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में रोजा थाने में तहरीर दी गई है। हालांकि थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि अभी पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। शव का पोस्टमार्टम पैनल और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी ने बताया, बच्ची की मौत की सूचना पर पुलिस गई थी। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बोले विशेषज्ञ

बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि इतनी कम उम्र की बच्ची का आत्महत्या करना सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। ऐसे मामलों में सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच जरूरी होती है। दुष्कर्म या किसी अन्य आपराधिक पहलू की संभावना को भी जांच के दायरे में रखा जाना चाहिए। डॉ. अग्रवाल के अनुसार यह ‘रेयर एंड रेयरेस्ट’ स्थिति है और हाल के वर्षों में जिले में इस तरह का मामला सामने नहीं आया है। इसलिए इसे बेहद संवेदनशीलता के साथ जांचा जाना चाहिए।

