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मां से नाजायज रिश्ते में बाधा बने 7 साल के बेटे की अपहरण के बाद हत्या, खेत में मिली लाश

Ajay Singh संवाददाता, बहसूमा (मेरठ)
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सात साल का मासूम बच्चा अवैध रिश्तों की भेंट चढ़ गया। बच्चा मंगलवार को घर के सामने खेलते समय गायब हुआ था। पुलिस ने उसका अपहरण करके हत्या कर देने के आरोपी अर्पित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अर्पित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बच्चे का शव खेत से बरामद किया गया है। 

मां से नाजायज रिश्ते में बाधा बने 7 साल के बेटे की अपहरण के बाद हत्या, खेत में मिली लाश

उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां मां से नाजायज रिश्ते में बाधक बने सात साल के एक बच्चे का अपहरण के बाद कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने खेत से बच्चे के शव को बरामद कर लिया है। आरोपी बच्चे की मां से शादी करना चाहता था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पकड़े जाने पर आरोपी ने पहले पुलिस को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि उसने बच्चे को नहर में फेंका है। आरोपी के यह कहने पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में बच्चे की तलाश शुरू करा दी लेकिन जब घंटों मशक्कत के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला तो आरोपी से एक बार फिर सख्ती से पूछताछ की गई। इस बार आरोपी टूट गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खेत में पड़ा बच्चे का शव बरामद कर लिया।

आरोपी का नाम अर्पित शर्मा है। बहसूमा थाना क्षेत्र के एक गांव से सात साल का बच्चा मंगलवार को घर के बाहर खेलते समय संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था। परिवारीजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच-पड़ताल शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। इस दौरान सफेद रंग की एक वैगनआर कार संदिग्ध रूप से वहां खड़ी नजर आई। पुलिस ने घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर मीरापुर के रहने वाले अर्पित शर्मा को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बालक के अपहरण की बात स्वीकार कर ली। आरोपी ने बताया कि वह बच्चे को अपनी वैगनआर कार में बैठाकर किला परीक्षितगढ़ और मवाना के बीच गंग नहर पटरी क्षेत्र में ले गया था तथा वहां उसे नहर में फेंक दिया।

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नहर क्षेत्र में चलाया गया सर्च आॉपरेशन

आरोपी के बयान के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तत्काल नहर क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू कराया गया। पुलिस, पीएसी के जवानों और गोताखोरों की मदद से नहर में बालक की तलाश की गई। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चला। तब एक बार फिर से आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस की सख्ती के सामने इस बार आरोपी टूट गया। उसने खेत से बच्चे की लाश बरामद करा दी।

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गांव में पसरा मातम

घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। नहर क्षेत्र में पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान और बाद में खेत से बच्चे का शव मिलने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे। घटना की सच्चाई सामने आने के बाद वे सब हैरान और गम में डूब गए। ग्रामीण इस हत्याकांड से गुस्से में हैं। वे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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