लखनऊ में 7 नई टाउनशिप विकसित होंगी, एलडीए की बोर्ड बैठक कई और अहम फैसले

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में सात नई टाउनशिप विकसित होंगी। गा। इससे शहर के नियोजित विकास को गति मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए हैं।

लखनऊ में एलडीए की बोर्ड बैठक में सात नई टाउनशिप की डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। लगभग 385 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित निजी डेवपलर्स की इन टाउनशिप से राजधानी में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे शहर के नियोजित विकास को गति मिलेगी। साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इंसके अलावा कई और अहम फैसले हुए हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को बोर्ड की 186वीं बैठक के बाद एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के अन्तर्गत मोहनलालगंज व सरोजनीनगर तहसील क्षेत्र में सात नई टाउनशिप के लिए निजी डेवलपर्स को लाइसेंस दिए गए थे। इनमें मेसर्स दुर्गा ग्रीन्स इन्फ्राटेक, मेसर्स बाबा इन्फ्रा डेवलपर्स, मेसर्स अविचल इन्फा बिल्ड, मेसर्स एसमैप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड व मेसर्स नीलेन्द्राज कंस्ट्रक्शन्स के नाम शामिल हैं। इन बिल्डिरों ने टाउनशिप के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। इनके भू-उपयोग के प्रस्ताव भी निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं, जिनका परीक्षण समिति कर चुकी है। शुक्रवार को बैठक में इन सातों टाउनशिप की डीपीआर को बोर्ड से स्वीकृति मिल गई।

शारदा नगर में कम आय वर्ग के लिए 1100 फ्लैट एलडीए शारदा नगर योजना में जरूरतमंदों के लिए 1100 ईडब्ल्यूएस भवन बनाएगा। इसके लिए योजना के ले-आउट में संशोधन किया गया है। बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के लाभार्थियों को आवंटन पत्र प्रदान किया था। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण को शहर में गरीबों के लिए और आवास बनाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में अब शारदा नगर योजना में जरूरतमंदों के लिए ईडब्ल्यूएस भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के प्रस्ताव को बोर्ड से अनुमति मिल गई है। उन्होंने बताया कि योजना में जलकल विभाग को एसटीपी बनाने के लिए 3.6 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी। शेष भूमि को अलग से नियोजित करते हुए वहां गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे।

एलडीए के फ्लैटों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी एलडीए अपने अपार्टमेंटों में फ्लैटों की कीमत नहीं बढ़ाएगा। अभी 436 ऐसे फ्लैट विभिन्न योजनाओं में बचे हैं। इसके लिए कीमतों को एक साल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि एलडीए की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों को ‘पहले आओ पहले पाओ’ योजना के अन्तर्गत बेचा जा रहा है। इनमें कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, सीतापुर रोड योजना, देवपुर पारा योजना, ऐशबाग हाईट्स के फ्लैट शामिल हैं। इनकी कीमतों को पहले की तरह दिसम्बर, 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है, जिससे लोग पुरानी दरों पर ही भवन खरीद सकेंगे।

गोमती के किनारे 43 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पीछे अवैध कब्जे से खाली कराई गई 43 एकड़ जमीन पर एलडीए अपना ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच करेगा। गोमती नदी के किनारे प्राइम लोकेशन पर स्थित इस भूमि पर ग्रुप हाउसिंग के 11 और व्यावसायिक उपयोग का एक भूखण्ड नियोजित किया जाएगा। इसके अलावा 15 प्रतिशत हिस्से में ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा। एलडीए बोर्ड ने इसके प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-7 में ग्राम-सरसवां की 43.051 भूमि को प्राधिकरण ने अर्जित किया था। लंबे समय से खाली पड़ी इस भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। लैंड ऑडिट में प्रकरण उजागर होने पर अभियान चलाकर भूमि को अवैध कब्जे से खाली कराया गया। अब भूमि पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्राविधानों के तहत ले-आउट प्लान तैयार कराया गया है। यहां ग्रुप हाउसिंग के 11 भूखण्ड व एक व्यावसायिक भूखण्ड नियोजित किया जाएगा। इसके अलावा 15 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन एरिया का विकास किया जाएगा।

सहारा बाजार की दुकानें खाली होंगी, नई जगह देगा एलडीए विभूतिखण्ड में पॉलीटेक्निक चौराहे के पास स्थित सहारा बाजार के 22 दुकानदारों को एलडीए गोमती नगर में दुकानें देगा। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सहारा ग्रुप ने लीज शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोगों को सहारा बाजार में दुकानें बेंच दी थीं। हाल ही में एलडीए ने अनुबंध निरस्त करते हुए कॉम्पलेक्स को कब्जे में ले लिया। सहारा ग्रुप से धोखा खाए आवंटियों के हितों को एलडीए सुरक्षित करेगा। इन दुकानदारों को विस्थापन नीति के तहत गोमती नगर के विनय खण्ड में एलडीए के व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के प्रथम तल पर दुकानें आवंटित की जाएंगी।

आईटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर और वरुण विहार योजना की लांचिंग जल्द आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर और वरूण विहार योजना जल्द लांच होंगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित इन चारों आवासीय योजनाओं के ले-आउट के प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 6,580 एकड क्षेत्रफल में वरुण विहार, सीतापुर रोड पर 2678 एकड़ क्षेत्रफल में नैमिष नगर, किसान पथ पर 2858 एकड़ क्षेत्रफल में आईटी सिटी और सुलतानपुर रोड पर 1197 एकड़ क्षेत्रफल में वेलनेस सिटी योजना प्रस्तावित है। इन चारों आवासीय योजनाओं के लिए खरीद, लैंड पूलिंग और अर्जन के माध्यम से भूमि जुटाव का कार्य किया जा रहा है। ले-आउट पास होने से योजनाओं में विकास एवं नियोजन का काम तेज होगा। वर्ष 2026 में चारों योजनाएं लांच कर दी जाएंगी और लॉटरी के माध्यम से भूखण्डों का आवंटन किया जाएगा। इसी के साथ नैमिष नगर आवासीय योजना के अंतर्गत छूटे हुए खसरा संख्याओं की भूमि को आपसी सहमति से क्रय किये जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। योजना में कनेक्टिविटी रोड व एसटीपी के लिए सहमति से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा शारदा नगर विस्तार योजना, रायबरेली रोड, गोमती नगर में विराजखण्ड-1 और बसंतकुंज योजना के सेक्टर-जे में भूखण्डों के तलपट मानचित्र के संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। यहां एलडीए बहुमंजिला आवासीय योजनाएं विकसित करेगा।

बिल्डिंग बायलॉज के संशोधन ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के लिए टीडीआर उपविधि-2022 के अनुसार सेंडिंग एवं रिसीविंग जोन्स के चिह्नीकरण व उप्र विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2025 में किए गए 14 संशोधन को अंगीकृत किया गया है। इससे यह होगा कि ग्रीन कॉरिडोर के लिए जो जमीन बंधे से ली जाएगी उसके दो किलोमीटर इर्द गिर्द जमीन पर एलडीए तल निर्माण के लिए प्रमाण पत्र देगा।

आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे सेवानिवृत्त राजस्व कर्मी लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण व सीलिंग के लिए पूर्व में तैनात सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के कार्य को गति देने के लिए राजस्व सेवा के 58 सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे।