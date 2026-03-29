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सस्ते सोने का लालच देकर 7 लाख ठगे; पति-पत्नी बनकर करते थे फ्रॉड, पूरा गैंग गिरफ्तार

Mar 29, 2026 06:33 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, औरैया/दिबियापुर
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सोने की जेवर मिलने की बात युवक से कहकर ठग ने सस्ते दाम पर बेचने का लालच दिया। विश्वास दिलाने के लिए आरोपी ने दो मोती जांच के लिए दिए, जो असली निकले। इसके बाद पूरे जेवरात 10 लाख रुपये में देने की बात कही गई, जो बाद में 7 लाख रुपये में तय हो गया।

सस्ते सोने का लालच देकर 7 लाख ठगे; पति-पत्नी बनकर करते थे फ्रॉड, पूरा गैंग गिरफ्तार

औरेया के दिबियापुर में सस्ते सोने का लालच देकर सात लाख रुपये की ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने 80 दिन बाद खुलासा किया है। एसपी कार्यालय ककोर में एडिशनल एसपी आलोक मिश्रा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पति-पत्नी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ठगी गई रकम में से मात्र 24,500 रुपये ही बरामद हो सके हैं। मामला दिबियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के हिशामा गांव निवासी रिंकी कुशवाहा ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया गया कि 31 दिसंबर को उसके पति जितेंद्र कुशवाहा औरैया मंडी समिति में मक्का बेचने गए थे।

पति-पत्नी बनकर पहुंचे थे ठग

इसी दौरान एक युवक ने उनसे संपर्क किया और खुद को सोने के जेवरात मिलने की बात कहकर सस्ते दाम पर बेचने का लालच दिया। विश्वास दिलाने के लिए आरोपी ने दो मोती जांच के लिए दिए, जो असली निकले। इसके बाद पूरे जेवरात 10 लाख रुपये में देने की बात कही गई, जो बाद में सात लाख रुपये में तय हो गया। अगले दिन बस अड्डे के पास आरोपी एक महिला के साथ पहुंचा और खुद को पति-पत्नी बताया। इस पर दंपती ने भरोसा कर रुपये दे दिए और आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में जब जेवरात की जांच कराई गई तो वह सोना नहीं बल्कि करीब एक किलो से अधिक वजन की रोल्ड गोल्ड की मटर माला निकली।

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4 किलो पीली धातु की मालाएं बरामद

पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की और 80 दिन बाद मुखबिर की सूचना पर 27 मार्च 2026 को अजमतपुर रोड स्थित ब्रह्मदेव मंदिर के पास खेत से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में भीम भाट निवासी पलवल (हरियाणा), गुलशन शर्मा निवासी शंकरपुर (कानपुर देहात), पूनम पत्नी भीम भाट, देवली शर्मा पत्नी गुलशन शर्मा तथा राजवती पत्नी लटूरी सिंह निवासी बुलंदशहर शामिल हैं। आरोपियों के पास से पीली धातु की तीन मालाएं (करीब 4 किलोग्राम), पीली धातु का तार, हुक, चिमटी, सुई-धागा, तीन मोबाइल फोन और 24,500 रुपये नकद बरामद किए हैं। कार्रवाई में दिबियापुर थाना प्रभारी रुद्र नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में सुमित चौधरी, कुलदीप कुमार व अरविंद कुमार रहे।

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बताया जा रहा है कि ये गिरोह इसी तरह सस्ते सोने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। और फिर नकली सोना थमाकर मोटी रकम लेकर रफूचक्कर हो जाता था। इस गैंग में 3 महिलाएं भी शामिल है। जो ठगी को अंजाम दे रहीं थी।

sandeep

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