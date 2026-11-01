सीए-वकील समेत 7 लड़कियों ने सांसारिक सुख छोड़कर चुनी साध्वी बनने की राह, इस दिन लेंगी दीक्षा

जिस उम्र में युवा बड़े पद, प्रतिष्ठा और करियर के सपने देखते हैं, उस उम्र में सात युवतियों ने दुनिया की चकाचौंध से मुंह मोड़कर साध्वी की राह चुन ली। इनमें से एक लंदन में न्यायिक पद हासिल करने की दहलीज तक पहुंचीं तो दूसरी ने कोलकाता में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में करीब दस साल तक अपनी पहचान बनाई।

प्रणव अग्रवाल, सहारनपुर। जिस उम्र में युवा बड़े पद, प्रतिष्ठा और करियर के सपने देखते हैं, उस उम्र में सात बहनों ने दुनिया की चकाचौंध से मुंह मोड़कर आत्मकल्याण की राह चुन ली। इनमें से एक लंदन में न्यायिक पद हासिल करने की दहलीज तक पहुंचीं तो दूसरी ने कोलकाता में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में करीब दस साल तक अपनी पहचान बनाई। लेकिन, सांसारिक उपलब्धियों और भौतिक सुख-सुविधाओं से आगे बढ़कर इन बहनों ने संयम और साधना का जीवन अपनाने का संकल्प लिया है। सातों बहनों के इस असाधारण संकल्प को सहारनपुर में आयोजित भव्य बिनौली यात्रा और गोद भराई समारोह के दौरान धार्मिक परंपराओं के साथ सम्मान दिया गया। इस दौरान परिजनों और समाज के लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन बहनों के चेहरे पर आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ने का संकल्प साफ दिखाई दिया।

बैंड-बाजों और धार्मिक जयकारों के बीच निकली बिनौली यात्रा में सातों दीक्षार्थियों का सम्मान किया गया। इसके बाद यात्रा जैन बाग मंदिर पहुंची, जहां जैन समाज ने पारंपरिक रूप से गोद भराई की रस्म पूरी की। 22 नवंबर को मध्य प्रदेश के सोनागिरि तीर्थ में साधिकाओं का श्रमणी आर्यिका दीक्षा महोत्सव प्रस्तावित है।

कम उम्र में आत्मकल्याण की राह पर कदम बढ़ाए मुकेश कुमार जैन एवं मीनू जैन की सुपुत्री चेतना दीदी ने 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। कम उम्र में ही आध्यात्मिक जीवन के प्रति विशेष अनुराग जागा। शारीरिक कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद उनका संयम के प्रति समर्पण बना रहा। उन्होंने सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मकल्याण को जीवन का उद्देश्य बनाया है।

साल 2020 में ही अंगीकार कर लिया था ब्रह्मचर्य व्रत भिंड निवासी ब्रह्मचारी गिरजा दीदी पांचवीं तक पढ़ी हैं। उन्होंने 2020 में ही ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया था। लंबे समय से आध्यात्मिक जीवन व संयम के प्रति समर्पित गिरजा दीदी अब दीक्षा की दिशा में बढ़ रही हैं। उनका जीवन बताता है, वैराग्य का मार्ग अपनाने के लिए सांसारिक शिक्षा और उपलब्धियों से अहम आत्मिक दृढ़ता है।

जज बनने का मौका छोड़ आत्मसाधना को चुना एलएलएम जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त प्रखर दीदी जिनेंद्र जैन एवं ज्योति की सुपुत्री हैं। उन्होंने लंदन में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में काम किया। न्यायिक पद पर चयन के बाद भी उन्होंने करियर के बजाय आत्मकल्याण को प्राथमिकता दी।

10 साल का सीए करियर छोड़ संयम को लक्ष्य बनाया जिनेंद्र कुमार जैन एवं सविता जैन की सुपुत्री रंगोली दीदी बीकॉम और सीए की शिक्षा प्राप्त हैं। कोलकाता में दस वर्ष तक सीए में सेवाएं देकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। कई अहम उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने वैराग्य का मार्ग चुना।