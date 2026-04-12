2 मिनट में 7 मुकुट ले गया; हेलमेट लगाकर आया चोर, कानपुर के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में चोरी

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक चोर सुबह 9:48 बजे मंदिर के अंदर पहुंचा और 9:50 पर चला गया। 2 मिनट में चोरी को अंजाम दिया। उसके साथ एक महिला और बच्चा भी था। कानपुर के सिद्धि विनायक मंदिर में चोरी से हड़कंप मच गया है।

कानपुर के घंटाघर चौराहे पर स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर से शनिवार सुबह चांदी के सात मुकुट चोरी हो गए। मंदिर प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की। मंदिर में लगे कैमरे देखे गए तो एक युवक महिला और बच्चे के साथ मंदिर के पास पहुंचा। इसके बाद अकेला ही अंदर आया और मुकुट निकालकर चला गया। मंदिर के सर्वराकार सुधीर गुप्ता के अनुसार द्वितीय तल में गणेशजी की आठ मूर्तियां हैं। सभी में चांदी के मुकुट लगे थे। शनिवार शाम को वह मंदिर पहुंचे तो सात मूर्तियों के मुकुट गायब थे।

3 लाख के बताए जा रहे चोरी हुए 6 मुकुट उन्होंने परिसर में लगे कैमरों के फुटेज देखे तो शनिवार सुबह 9:48 बजे एक व्यक्ति दूसरे तल पर पहुंचा और सात मुकुट लेकर दो मिनट के अंदर चला गया। मुकुटों की कीमत करीब तीन लाख रुपये है। हरबंश मोहाल थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। उसने हेलमेट पहन रखा था, इस वजह से चेहरा नजर नहीं आ रहा है।

चोर को पता था पुजारी छुट्टी पर है मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने बताया कि दो दिन से पुजारी छुट्टी पर हैं। आशंका है कि चोर को इसकी खबर थी। इसी बात का फायदा उठाकर वह दूसरे तल पर पहुंचा और मुकुट चोरी कर फरार हो गया। वारदात से लग रहा कि वह पहले से मंदिर में रेकी कर रहा था। घंटाघर के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर से मुकुट चोरी करने वाले युवक ने बड़े ही शातिराना ढंग से वारदात को अंजाम दिया।

2 मिनट में 7 मुकुट कर दिए पार वह हेलमेट पहनकर मंदिर की दूसरी मंजिल पर पहुंचा और सात मुकुट उड़ाकर चला गया। इस वारदात में उसे महज दो मिनट लगे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वह सुबह 9:48 बजे मंदिर के अंदर पहुंचा और 9:50 पर चला गया। उसके साथ एक महिला और बच्चा भी था, हालांकि वारदात के समय ये मंदिर के बाहर ही खड़े थे। आशंका है कि उसने रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया है। शायद उसे पता था कि मंदिर के पुजारी दो दिन से हैं नहीं।