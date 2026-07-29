तख्त के नीचे रखी पानी से भरी बाल्टी में डूबकर 6 माह के मासूम की मौत; मां-बाप की पहली संतान थी
यूपी की राजधानी लखनऊ में तख्त के नीचे रखी पानी से भरी बाल्टी में डूबकर 6 माह के मासूम की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में मातम पसरा है। बच्चा मां-बाप की पहली संतान थी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दुखद खबर सामने आई है। पीजीआई क्षेत्र की सतगुरुपुरम कॉलोनी में बुधवार सुबह महज कुछ मिनटों में एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। तख्त के नीचे रखी पानी से भरी बाल्टी में गिरने से छह माह के मासूम की मौत हो गई। मां उसे बचाने के लिए चार प्राइवेट अस्पतालों तक दौड़ी, लेकिन हर जगह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पहली संतान को खोने के बाद माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। बच्चे की मां बार-बार बेसुध हो जा रही है।
मूल रूप से गोंसाईगंज-सुलतानपुर रोड क्षेत्र निवासी कुलदीप अपनी पत्नी शिवानी के साथ पिछले डेढ़ साल से पीजीआई के सतगुरुपुरम कॉलोनी, चरन भट्ठा रोड पर किराये के मकान में रहकर मजदूरी करते हैं। उनकी शादी दो साल पहले हुई थी और छह माह का बेटा शिवांश उनकी पहली संतान था।
मासूम किसी तरह पलटकर गिर गया
बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे कुलदीप काम पर निकल गए। पति के जाने के बाद शिवानी घर के कामकाज में लग गईं। इसी दौरान तख्त के नीचे रखी पानी से भरी बाल्टी में मासूम किसी तरह पलटकर गिर गया और पानी में डूब गया। कुछ देर बाद जब मां ने बच्चे को आवाज दी और कोई हलचल नहीं हुई तो तलाश करने पर वह बाल्टी में मिला। घबराई शिवानी बच्चे को गोद में उठाकर बाहर दौड़ी। मकान मालिक और पड़ोसियों की मदद से उसे तुरंत प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही कुलदीप भी पहुंच गए और बेटे को आसपास के चार प्राइवेट अस्पतालों में ले गए, लेकिन सभी जगह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बार-बार बेसुध हो रही थी मां
अस्पताल में बेटे की मौत की खबर मिलते ही शिवानी बदहवास हो गईं। वह बार-बार बेटे को सीने से लगाकर रोती रहीं और कई बार बेहोश भी हो गईं। कुलदीप भी अपने इकलौते बेटे को बचाने की हर कोशिश के बाद टूट गए। परिवार के दर्द को देखकर अस्पताल और मोहल्ले में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।
गोंसाईगंज में किया अंतिम संस्कार
परिजन मासूम के शव को गोंसाईगंज स्थित अपने पैतृक गांव ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस हृदयविदारक हादसे के बाद सतगुरुपुरम कॉलोनी में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने छोटे बच्चों वाले परिवारों से घर में पानी से भरी बाल्टी और अन्य खतरनाक वस्तुओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें